ZBOG LIONELA MESIJA SE VRAĆA IZ PENZIJE! Del Potro mora da ispoštuje obećanje - evo gdje će igrati!

Huan Martin del Potro mogao bi da zaigra na ovogodišnjem US openu.

Izvor: Profimedia

Povratak Huana Martina del Potra! Sjajni argentinski teniser otišao je u penziju zbog problema sa koljenima, njegovo tijelo ne može više da izdrži pakleni ritam sportiste. Međutim, želi da se vrati na teren za još jedan turnir i to zbog Lionela Mesija. Pred početak Svjetskog prvenstva u Kataru rekao je da "planira da se vrati ako Argentina osvoji Mundijal", upravo to se i dogodilo.

Dobroćudni div iz Tandila, kako zovu Delpa, planira da ispuni obećanje.

"Volim tenis i nikada mi nije problem da uzmem reket u ruke i da vidim kako ću se osjećati. Problem je moje koljeno i to su stvari na kojima radim svaki dan. Ostaviću tu šansu, bar za US open, kao što sam već rekao. To je za mene poseban turnir. Imam još dovoljno vremena da počnem da treniram i da vidim kako će moje tijelo i noga da reaguju", rekao je Del Potro u razgovoru sa južnoameričkim novinarom Denijem Mičeom.

Del Potro je najveći uspjeh u karijeri imao upravo u Njujorku. Osvojio je pehar 2009. godine kada je u finalu pobijedio Rodžera Federera. Mogao bi još jednom da zapleše na posljednjem grend slemu sezone. Ako bude dovoljno spreman.