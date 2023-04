SPEKTAKL KAKAV SE NE PAMTI: Astana, Bardijani i Koratek stižu u Banjaluku!

Međunarodna biciklistička trka "Beograd - Banjaluka" ove godine biće bez sumnje najjača do sada jer posljednja tri tima koja su potvrdila učešće spadaju u grupu najboljih na svijetu.

Izvor: Promo/Astana

Kada se pomenu Astana, Bardijani i Koratek, čak i oni koji površno prate ovaj sport znaju da se radi o elitnim ekipama koje na svaku trku dolaze sa istim ambicijama - da pobijede.

Zato je izuzetno veliki uspjeh organizatora što će se među 25 ekipa na startu u Beogradu naći momci koji brane boje ovih timova, a bilo bi iznenađenje da neki od njih 22. aprila iz Banjaluke ne odnesu majice namijenjene najboljim.

Ono što je Real Madrid u fudbalu, to je Astana u biciklizmu - decenijama jedan od najboljih timova svijeta. Pobjede u upečatljivom svijetloplavom dresu bilježili su između ostalih današnji menadžer ekipe, olimpijski šampion iz Londona Aleksandr Vinokurov, šampion tri najveće trke na svijetu, Đira, Tura i Vuelte Alberto Kontador, italijanski as Vinćenco Nibali, te Janez Brajković, Fabio Aru... Danas je član Astane jedan od najboljih sprintera ikada Mark Kevendiš, a tu su i Vinokurovi nasljednici Nikolas i Aleksandre. Za kakva god sastav da se odluči sportski sektor kazahstanskog tima jasno je da će na drumovima od Beograda do Banjaluke biti prava atrakcija i u grupi najvećih favorita.

Manadžmenti italijanskih timova Bardijani i Koratek već su najavili da dolaze u najjačim postavama jer će im ova trka biti posljednja provjera za prvi veliki cilj sezone - Điro.

Izvor: Promo/Astana

Imajući u vidu da su od ranije na listi četvorostruki uzastopni pobjednici Masovše, te Adrija, Tarteleto, Maloja Pušbajkers i drugi, jasno je da nas od 19. do 22. čeka spektakl na dva točka u svakom smislu.

"Kada vam na trku dođu ovakve ekipe, i to bez naknada za učešć, jasno je da ste uradili veliki posao. Naša politika od prvog izdanja je da nikom ne plaćamo da dođe iako je to praksa i na najvećim trkama. Ono što možemo da ponudimo su vrhunska organizacija, gostoprimstvo i spektakl, a bez lažne skromnosti očigledno je da smo dobri u svim segmentima čim iz godine u godinu okupljamo jače društvo", rekao je direktor trke Vladimir Kuvalja.

Do prije nekoliko godina bilo je nezamislivo da startna lista bude prepuna biciklističkim alama, a sada je postalo realnost.

Da podsjetimo, prva etapa trke na programu je 19. aprila od Beograda do Bijeljine, druga je dan kasnije od Bijeljine do Vlasenice koja je i najteža etapa na trci. Treća se vozi od Doboja do Prijedora, a veliko finale je 22. aprila kada će biciklisti krenuti iz Novog Grada, a na cilj stići u Banjaluci.

(MONDO)