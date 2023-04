Mihael Šumaher i ja? Žalim samo zbog jednog. Dirljiva poruka šampiona Formule 1: Možda više nikad neću imati šansu!

Nezaboravni as Formule 1 i dalje žali zbog svog odnosa sa Mihaelom Šumaherom

Legendarni britanski vozač Dejmon Hil (62), šampion svijeta iz 1996. godine, žali što nije uspostavio blizak odnos sa Mihaelom Šumaherom nakon što su završili karijere. Devedesetih su bili veliki rivali, a Nijemac je okončao karijeru 2012. Nažalost, za bliže prijateljstvo nakon toga nije bilo puno vremena, jer je "Šumi" 2013. doživio strašnu nesreću na skijanju i od tada je pod 24-časovnom njegom i o Šumaherovom stanju se veoma malo zna - osim da je veoma teško.

"Nismo se dobro poznavali. Nisam imao mnogo dodirnih tačaka sa Mihaelom, ne zbog nekog određenog razloga. Kad sam se povukao, on se i dalje takmičio, a na stazi smo bili na neki način rivali i ne mislim da je bio zainteresovan za to da se zbližimo. Šteta. Volio bih da sam ga bolje poznavao, ali to se sada možda neće dogoditi. Stvarno je loše to što mu se dogodilo", rekao je Hil, koji je trenutno stručni komentator na jednoj televiziji.

Prije Hilove titule Šumaher je dva puta bio prvak, a nakon nje postao je još pet puta šampion svijeta. U ovom trenutku, Britanac koji je sjedio za volanom Vilijamsa, Džordana i drugih timova, volio bi da može da vrati vrijeme i da se sprijatelji sa Mihaelom. "Bilo šta da se dogodilo u sportu, to je samo sport. To što se dogodilo Mihaelu je šokantno i grozno. Jasno je da je veoma, veoma teško za njegovu porodicu i za njega. To je ljudska tragedija i bilo šta da se dogodilo na stazi je nebitno u odnosu na to", dodao je Britanac.