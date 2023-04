BORAC JE DOTAKAO DNO! Cijela garnitura treba da ode! Marinko Umičević o eliminaciji Banjalučana iz Kupa BiH

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske i član Upravnog odbora RK Borac m:tel Marinko Umičević nije krio razočaranje poslije ispadanja crveno-plavih iz Kupa Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Izabranici Mirka Mikića nisu uspjeli u Nevesinju da sačuvaju četiri gola prednosti iz prvog četvrtfinalnog meča u Banjaluci protiv Hercegovine, koja je pred svojom publikom slavila ubjedljivu pobjedu od "plus 10".

Trener Banjalučana je u izjavi za MONDO istakao da je "suđenje bilo takvo, da njegovom timu nije dopušteno ni da pomisli na prolaz".

Na konferenciji za štampu povodom predstojećeg završnog turnira Kupa Republike Srpske za žene, koji će u subotu biti odigran u Kozarskoj Dubici, eliminaciju Borca m:tel prokomentarisao je i predsjednik RS RS i član UO banjalučkog kluba Marinko Umičević.

"U posljednjih 4-5 kola, kad sam dao 30.000 KM da se isplati posljednja plata, malo sam se distancirao od Borca m:tel. S nekim se stvarima ne slažem, ne možemo promijeniti igrače, ali možemo trenera. Neka šok terapija se mora uraditi. Meni je tu najžalije (Vladimira) Brankovića, koji će dobiti srčani udar. Nema tu sentimentalnosti, ili imaš rezultate ili nemaš", rekao je Umičević.

"Borac je prošle godine bio šampion, a ove se sezone vade na povrede. Šta je razlog tim povredama? Je li do treninga, do nečega jeste. Zašto Borac šalje pet igrača u reprezentaciju BiH a počinju pripreme? Borac je došao do dna, moram reći da je velikim dijelom kriva situacija oko prostora (Mek Tir pab, prim, aut), to sigurno ostavlja trag, ali ovo sigurno klub nije smio da dozvoli", dodao je predsjednik RS RS.

Prema njegovim riječima, sad je vrijeme okupljanja svih koji vole Borac, a onda na kraju sezone predložio radikalne rezove.

"Borac je dotakao dno, ovo je sramota za Banjaluku i lično smatram da se moramo sad svi okupiti oko kluba, spustiti tenzije, a onda na kraju sezone, kompletna garnitura koja je ovdje osam godina treba da ode i da dođu novi ljudi. Malo smo se svi i zasitili, Borcu treba nova energija, nove ideje, treba napraviti jednu čistku. Veliko je pitanje hoće li Borac opstati u ligi. Bez opšte mobilizacije nema ništa. Moramo sjesti svi zajedno i vidjeti šta je problem".

Umičević je otkrio i da nije bio saglasan zbog smjene kapitena crveno-plavih.

"Po meni nije trebalo zamijeniti kapitena nekoliko kola prije kraja sezone (umjesto Miloša Nježića, novi kapiten je Slađan Subotić, prim.aut). Da svi kažemo jedni drugima u lice šta imamo. I ovi igrači, koji igrate za plate, vi nosite dres Borca, ne možete izgubiti 10 razlike bez obzira na loše suđenje. I rukometaši Hercegovine su rekli da su u Banjaluci imali loše suđenje. Ili onda šest razlike poraz u Goraždu?! Borac to sebi ne smije dozvoliti. Tako da nije dobro", istakao je Umičević.

U toku dana bi trebala biti donesena odluka o poništavanju ranije odluke da na kraju sezone ispada pet ekipa.

"Nadam se pozitivnoj odluci jer je ranija odluka da ispada pet klubova iz Premijer lige BiH nezakonita i nelegitimna. Ona je na prevaru donesena, a mi smo sada taoci hrvatske komponente koja je jedina protiv. Danas bi trebalo da Nadzorni odbor RS BiH to poništi. Nikad nije donesena odluka o smanjenju lige", zaključio je predsjednik RS RS.