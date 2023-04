NBA šampioni otkrili, Srbin je bio X FAKTOR: Čim sam sjeo sa njim, odmah sam shvatio - NEVJEROVATAN JE!

Golden Stejt je osvojio NBA prsten, a iza tog uspjeha stajao je jedan Srbin. Dobro ga znate, kako sa terena, tako i sa klupe!

Golden Stejt Voriorsi su aktuelni NBA šampioni, a kako kažu iz ovog kluba, to nikako ne bi bilo moguće bez jednog Srbina! Prošle sezone je duo tima bio Nemanja Bjelica koji se od NBA oprostio titulom šampiona, a od 2021. godine tu je Dejan Milojević. Nakon dugog perioda vođenja Mege, pa epizode u Budućnosti on se priključio stručnom štabu Stiva Kera i bio je ključni šraf u šampionskoj mašini:

"Osam godina je bio glavni trener u Srbiji, tako da je sjedio na mojoj stolici i tačno zna kroz šta prolazim. Deki je nevjerovatan, bio je ogromno pojačanje za nas", rekao je Stiv Ker, a onda otkrio i kako je došlo do saradnje sa srpskim stručnjakom:

"Prvo sam čuo za Dekija od Kenta Lejkoba. On je čuo za njega i rekao mi je da u Srbjji postoji jedan sjajan trener. Sljedeće sezone smo napravili neke promjene u stručnom štabu i odlučili smo da intervjuišemo Dekija. Odmah sam shvatio o čemu Kent priča. Tako je sjajno biti pored njega, a u isto vrijeme ima to neverovatno košarkaško iskustvo kao igrač i kao trener. Bilo je jako logično da ga dovedemo", otkrio je on.

Trebalo je Milojeviću malo vremena da se prilagodi na novi sistem, nove saradnike i drugačiju košarkašku kulturu, ali brzo je to uspio da savlada.

"Bio je toliko bitan za mene u posljednjih nekoliko godina, bilo je sjajno gledati ga kako napreduje kao trener kada se uhodavao sa jezikom, kulturom, sa našom grupom. Igrači ga vole", rekao je Ker, a to je potvrdio i Kevon Luni!

Ovaj 27-godišnjak je bio pri kraju klupe kada je dvostruki najbolji strijelac ABA lige stigao u Golden Stejt. Radeći sa srpskim stručnjakom napredovao je i u prošloj, šampionskoj sezoni uspio je da postane prva opcija pod košem - startovao je čak 80 utakmica u regularnoj sezoni.

"Mnogo sam naučio od Dekija, prije svega o finišu pod raznim uglovima, On je centar koji je bio nešto niži. Ja to nisam, ali imamo isti pristup košarci. Nisam uvijek iznad obruča, nije bio ni on i mnogo sam mogao da saznam od njega. Takođe mnogo sam naučio o ofanzivnim skokovima, dodao je mojoj igri detalje koji su me odveli na naredni nivo", otkrio je Kevon Luni.

Što se samog Milojevića tiče, on nikada nije krio da mu je ambicija sve vrijeme bila da individualno radi sa centrima i da se oproba u NBA. Ipak, kada je došla ponuda, morao je dobro da razmisli.

"Zaista sam vagao da li treba da dođem. Znate, izazov je raditi u NBA sa najboljim ljudima ne samo kada je košarka u pitanju. već i kao ličnosti. Zaista su ovdje sjajni ljudi u stručnom štabu, Imali smo sjajne ljude ovdje i zato sam došao. Mi radimo kao grupa, postavljamo ciljeve i moj zadatak je da ispunim ciljeve sa visokim igračima", završio je Dejan Milojević.

