Kome treba Kup Republike Srpske? "Nadležni ni da odgovore, a kamoli da su pokrovitelji" - Neophodno sistemsko rješenje!

Kup Republike Srpske u ženskom rukometu igra se u subotu 8. aprila u Kozarskoj Dubici, gdje će ŽRK Borac braniti titulu osvojenu prošle godine.

Izvor: Promo/ŽRK Borac

"Osice" će u prvom polufinalu odmjeriti snage sa Mirom iz Prijedora (10.00), drugo polufinale između domaće Knežopoljke i Jedinstva igra se u 12.00, a finale je zakazano za 17 časova uz direktan prenos na "Simić" televiziji.

Pobjednik turnira Kupa RS osvojiće 3.000 KM, a poraženom finalisti će pripasti 2.000 KM, što je praksa već sedam godina, koju praktikuje Rukometni savez RS.

Ipak, predsjednik Saveza Marinko Umičević nije zadovoljan načinom na koji je riješeno pitanje Kupa RS, bolje rečeno nedostatku sistemskog rješenja.

"Kome treba Kup RS, ne samo u rukometu nego i u drugim sportovima. Da nema nagrade, klubovi ne bi mogli ni da doputuju. Društvo mora da se očituje i pomogne nam finansijski. Neka kažu da je Kup RS obavezan i dobija određeni iznos za organizaciju i da stimulišemo organizovanje turnira. Sve se svelo na entuzijazam nas desetak, koji dajemo i vlastiti novac za to. Moramo da sjednemo sa svim relevantim institucijama da vidimo da se reguliše ovo pitanje. Ovo nije privatna zabava bilo kojeg pojedinca već je to Kup Republike Srpske", rekao je Umičević.

Umičević je dodao i da je po ovom pitanju nedavno razgovarao sa novom ministarkom porodice, omladine i sporta Selmom Čabrić.

"Gospođa je tek došla, ali rekao sam to (Mariju) Đuranu (pomoćnik ministra za sport, prim.aut) i direktno mu rekao da više neću da finansiram sam Kup RS. On mi je rekao da sam u pravu, da ne smijemo dozvoliti gašenje Kupa RS i da će razgovarati sa predsjednikom (Miloradom) Dodikom da se sistemski riješi ovo pitanje. Znam da je fudbal ranije od predsjednika dobio 25.000 KM za pobjednika Kupa RS. To je za nas misaona imenica. Neka nama daju 3.000. Moram da kažem, na žalost meni još nije odgovorio ni kabinet predsjednika RS niti ministarstvo hoće li neko uopšte doći na Kup RS, a kamoli da će biti pokrovitelj. Nisu još ni odgovorili, trebalo bi da dođe neki izaslanik, ipak je u pitanju Kup RS", naglasio je predsjednik RS RS, koji je govorio i o stanju u RK Borac m:tel.