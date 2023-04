Srbija se oprostila od cijele jedne generacije rukometašica na prepunoj Banjici, a Kristina Liščević je punu deceniju nakon najvećeg uspjeha srpskog rukometa stavila tačku na karijeru. O suzama, emocijama i djevojčicama koje je obožavaju pričala je poslije meča.

Izvor: MN PRESS

Rukometna reprezentacija Srbije otišla je na Svjetsko prvenstvo poslije pobjede nad Turskom 33:25, ali ova utakmica bila je itekako posebna. Ne samo da je naš tim osigurao plasman na veliko takmičenje već su velikanke rukometa stavile tačku na svoju reprezentativnu karijeru.

Legendarne Kristina Liščević, Jovana Stoiljković, Jelena Lavko, Kristina Graovac i Tamara Radojević oprostile su se od nacionalnog tima, a Kristina je za MONDO govorila o svojoj nevjerovatnoj karijeri i emocijama na dupke punoj Banjici. Prije meča je rekla "samo da preživim himnu", a i poslije meča je priznala da je bilo teško da kontroliše emocije na oproštaju.

"Ne znam, preemotivno je. I dalje sam pod utiscima i dalje me to radi.Kad god pomenemo to i dalje mogu da zaplačem jer je ovo posljednja utakmica", rekla je Kristina, pa nastavila: "Nekako je sve nestvarno učinili su da se osjetimo prelijepo ovdje i ovih dana. Cijele nedjelje djevojke, svi iz saveza ispratili su nas sjajno. Prije svega pohvale za utakmicu mojim djevojkama, protivnicima, sve je bilo onako kako smo željeli. Rezultat, oproštaj, himna, pjevanje u svlačionici i sve poslije toga je bilo preemotivno. I dalje sam pod velikim utiscima!"

Vidi opis INTERVJU: KAD GOD TO POMENEM, MOGU DA ZAPLAČEM! Donijela posljednju medalju Srbiji, a sad je ispratile pune tribine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Kristina je više od decenije bila mozak našeg tima, srednji bek koji je razigravao saigračice i kreira najveće uspjehe ženskog rukometa na ovim prostorima, a sada je odlučila da stane na korak od Svjetskog prvenstva. Da li je bilo teška odluka da ipak ne odigra taj Mundijal?

"Trebalo je to povlačenje biti ranije, ali tako su se stvari poklopile da to nije bilo na neki lijep način. Ovdje smo osjetili kao nešto što bi možda trebalo da bude kraj. Banjica je moj početak i eto reprezentativni kraj. Ja imam previše godina da bih sada nastavila da igram ovo je sada vrijeme za mlade generacije, za nove snage, tako da to je to. Jednostavno nekako osjećaš duboko u sebi da je sada vrijeme. Nije bilo tu šta da se čeka više", rekla je ona.

Kristina je uz Jelenu Lavko i kapitenku Jovanu Stoiljković bila dio našeg tima koji je sa Mundijala 2013. godine donio srebro, a sada ima jasnu poruku za srpski rukomet.

"Ono što je sigurno je da treba puno rada i nadam se da će klubovi pratiti sistem koji cijeli savez pokušava da napravi. Postoje mladi talenti i nadam se da će izrasti u velike zvijezde jednog dana", naglašava ona i ističe da će joj poslije duže od 10 godina u nacionalnom timu najviše nedostajati baš – tim!

"Iskreno naše druženje će mi najviše nedostajati. To je bilo nešto toliko posebno i neopisivo i nestvarno. To su ogromni ljudi iza terena To su jedne duše. Drago mi je što sam u rukometu i što sam ih upoznala. Veliki su mi prijatelji i uvijek će i ostati."

Pogledajte 04:02 Kristina Liščević Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Svi bi rekli da je omiljeni momenat zapravo to srebro i druga medalja srpskog ženskog rukometa sa velikih takmičenja u istoriji, ali Kristini su pune tribina na Banjici i stotine djevojčica koje čekaju njen autogram zapravo bile nešto najljepše što je doživjela.

"Sigurno i to srebro, ali da ne nabrajam tako nešto, reći ću da mi je ovaj momenat najdraži. Ovaj oproštaj koji je bio... Čekala su me djeca na tribini da im dam autograme, evo i druga tribina je čekala, ali vidim da sad odlaze... Prelijepo! Drago mi je da smo ostavile lijep utisak na njih. Nadam se da će ih to podstaći da treniraju rukomet i oni koji su pratili putem televizije nadam se da će ikada poželjeti da budu na rukometnom terenu i da postanu rukometaši i rukometašice", istakla je Kristina Liščević na pitanje MONDA.

Teško će naš tim nadoknaditi izostanak svoje najkreativnije rukometašice, ali ona možda bude tu – na tribinama, kao navijačica.

"Ako budem u mogućnosti ja ću uvijek biti tu da podržim ovu reprezentaciju koja je duboko u mom srcu. Uvijek ću ih posjetiti ako imam priliku", završila je Kristina Liščević.

Sada je na nekim novim klinkama da budu nova Kristina, nova Jelena, Jovana, Kristina i Tamara. A videćemo ih na delu na Svetskom prvenstvu u Danskoj. Švedskoj i Norveškoj u januaru.