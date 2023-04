Odluka Nadzornog organa RSBIH nije validna? Član NO demantuje: Nisam učestvovao u sjednici, niti glasao!

Nastavlja se saga o skraćenju lige i odustajanju od ove odluke.

Da je Rukometni savez BIH jedan od najenorganizovanijih sportskih saveza u BIH potvrđuje i saga oko skraćenje lige koja traje od prošlog ljeta.

Odlukom Upravnog odbora RSBIH Premijer liga BIH treba da bude skraćena, odnosno da ispada pet klubova, ali se tokom sezone pojavila inicijativa Rukometnog saveza Republike Srpske da se ova odluka stavi van snage.

HRONOLOGIJA 03.08.2022.

Upravni odbor RSBiH donio odluku o skraćenju lige



01.02.2023. Marinko Umičević donio odluku da će poništiti odluku RSBiH, na neki od načina



16.03.2023.

Marinko Umičević pozvao Nadzorni odbor da odluku stavi van snage



07.04.2023.

Nadzorni odbor poništio odluku Upravnog odbora od 03.08.2022.



11.04.2023.

Osam članova UO RSBiH objavili da ne priznaju odluke Nadzornog odbora i da će liga ipak biti skraćena



12.04.2023.

UO RSRS sa potpisom Marinka Umičevića izdao novo saopštenje kojim priznaje odluku Nadzornog odbora RS BiH



14.04.2023.

Član Nadzornog organa Eldar Sarajlić demantuje da je učestvovao u telefonskoj sjednici i glasao o poništavanju odluke o skraćenju lige.

Od tada do danas traje prepucavanje članova Upravnog odbora RSBIH i predsjednika Rukometnog saveza RS Marinka Umičevića, koji je pokrenuo inicijativu da se odluka o ispadanju pet klubova stavi van snage.

Nakon što je Nadzorni organ stavio odluku van snage, oglasio se dio Upravnog odbora RSBIH saopštenjem u kojem su naveli da ne priznaju ovaj potez, nakon čega se oglasio i RSRS koji je naveo da se odluka Nadzornog organa mora poštovati.

Novi obrt desio se u petak kada se demantijem obratio član Nadzornog organa Eldar Sarajlić koji je demantovao da je učestvovao u telefonskoj sjednici NO RSBIH i da je glasao o odluci o skraćivanju lige.

U zapisniku sa telefonske sjednice koji je potpisao predsjednik Nadzornog odbora RSBIH Andrej Obradović navodi se da su kontaktirani članovi Nenad Zovak i Andrej Obradović koji su se izjasnili, te se na kraju navodi da su “utvrđenim glasanjem jasno je da su dva člana za stavljanje van snage odluke dok je jedan protiv”. U skladu s tim NORSBIH je stavio odluku UORSBIH o ispadanju pet klubova van snage.

Član Nadzornog odbora Eldar Sarajlić je međutim demantovao navode u zapisniku I tako praktično doveo u pitanje legitimnost iste.

"Nije tačno da je Eldar Sarajlić, član NO RS BiH, prisustvovao sjednici NO 7. aprila koja je održana telefonskim putem, niti se izjasnio, niti bio saglasan po pitanju bilo kakve odluke o stavljanju van snage ranijih odluka UO RS BiH. Nijev tačno da je Eldar Sarajlić, član NO RS BiH, iznosio stavove o ispravnosti i regularnosti ranijih odluiika UO RS BiH, niti je glasao o istima", navodi Sarajlić u dopisu kojeg je uputio članovima NO RS BiH, članovima UO RS BiH, predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine RS BiH.

Nakon obraćanja Sarajlića može se očekivati nova reakcija iz RSRS.