Potresna ispovijest Jelene Dokić: Pričali su da sam KRAVA, ZLOSTAVLJALI su me kod kuće, pobjegla sam!

Jelena Dokić otvorila je dušu o svim problemima s kojima se suočila, komentarima o težini, zlostavljanju, razmišljanju o samoubistvu...

Jelena Dokić (40) prošla je kroz pakao u životu i karijeri. Mnogo puta otvoreno je pričala o tome, napisala je i knjigu o svojim mukama. Sada je, po ko zna koji put, ponovo reagovala na razne komentare na društvenim mrežama, uglavnom one koji se odnose na njenu kilažu.

Odlučila je da se oglasi na Instagramu i da pokuša da objasni svima kroz šta je prošla. "Pravi, sirovi, otvoreni i iskreni razgovori. Šta je najčešći komentar koji sam dobila povodom mog tijela, veličine, težine? Šta se doodilo sa njom, ne mogu da je prepoznam. Zaista? Šta se dogodilo, ne možete da me prepoznate. Dozvolite mi da vam objasnim šta se dogodilo", počela je Jelena.

"Preživjela sam to što sam bila izbjeglica dva puta, zlostavljana sam, živjela sam u domu punom porodičnog nasilja 15 godina, prebijali su me do besvijesti. Zlostavljana sam emotivno i fizički. Prvi put kada sam imala šest godina, rekli su mi da sam ku**a, pričali su da sam krava od kada sam imala 11 godina. Morala sam da pobjegnem od kuće. Borila sam se sa anksioznošu, depresijom, postraumatskim stersom, traumama, umalo sam izvršila samoubistvo. Uprkos svemu tome došla sam do petog mjesta na listi, bila sam u finalu grend slema, napisala sam bestseler, komentator sam i govornik, ali najvažnije od svega je što sam preživjela."

Uz objavu je zakačila i fotografiju, jednu iz vremena kada je igrala tenis i bila mlađa i jednu skorašnju.

"Vi na ovoj slici vidite razliku u težini i veličini, ali ću vam ja reći šta je prava razlika. Ova djevojka na prvoj slici je prestravljena na smrt, prebijana. Ova druga je preživjela sve i oporavlja se od svih trauma. Lice na ove dvije fotografije govori sve i uvijek ću prije izabrati ovu drugu, ako to znači da sam srećna. Okreula sam se hrani kako bi preživjela, ali sam sada ovdje i uspjela sam. Tu je odgovor, da jednom i zauvijek to kažem. Prošla sam kroz pakao, preživjela sam i tu sam da pomognem drugima. Svi oni koji još ne shvataju poentu, to je na vama. Ljepota nije u izgledu, već u tome da imaš lijepo srce i dušu. Ostaću na tome", zaključila je Jelena Dokić.

