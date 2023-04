Uzbuna u reprezentaciji Srbije pred Euro: Ako ovako budemo igrali...

Rukometaši Srbije savladali su Finsku sa golom razlike, ali niko nije bio zadovoljan viđenim na terenu.

Izvor: MN PRESS

Srbija se plasirala na Evropsko prvenstvo u rukometu koje će se igrati u Njemačkoj u januaru naredne godine, ali brine igra ovog tima. "Orlovi" su prvo ubjedljivo poraženi od Norveške u prvom meču pošlog kvalifikacionog ciklusa, a zatim je stigla i mršava pobjeda protiv Finske od gola razlike. Selektor Srbije Antonio Đerona time nije mogao da bude zadovoljan.

"Druga utakmica zaredom koja nije jedna od naših najboljih. Utakmica nije počela loše, ali ako uzmemo u obzir da smo u prvom poluvremenu imali samo jednu odbranu, jasno je zašto je sve krenulo nizbrdo. Sa druge strane njihovi golmani su bili sjajni. Izgubili smo koncentraciju, izgubili smo način igre koji nas je krasio. Ipak, jako je važno preokrenuti utakmicu u kojoj ti ne ide dobro kao što je to bio slučaj danas. Vratili smo se iz minusa što možemo da zahvalimo i našim golmanima koji su pred kraj bilo na visini zadatka”, rekao je katalonski stručnjak.

Junak završnice, Vukašin Vorkapić, pohvalio je protivnika, ali smatra da je karakter srpskog tima na kraju presudio. Upravo je on na asistenciju Lazara Kukića postigao odlučujući gol na meču.

"Teška utakmica za nas, teža nego što smo očekivali. Dobro smo otvorili meč, u nekom trenutku vodili i četiri razlike, ali je potom ušao nemir u naše redove i sve se preokrenulo. Golman im se razbranio, lijevi bek nije znao za promašaj. U drugom poluvremenu mučili smo se na početku, ali smo pokazali kakva smo ekipa na kraju”, poručio je krilni igrač srpskog tima. Pogledajte njegov pogodak za trijumf protiv Finske:

Vorkapić gol protiv Finske Izvor: YouTube/Arena sport

Najoštriji od svih bio je pivot Dragan Pešmalbek. Nije štedio ni sebe ni saigrače i istakao je da ekipa mora da bude mnogo bolja u narednom meču koji je na programu u nedjelju u Novom Sadu protiv Slovačke.

"Najvažnije je da smo pobijedili, ali je sramota kako smo igrali. Nismo igrali 10 ili 20 odsto od onoga što možemo i nažalost nismo poštovali plan danas. To je velika šteta, ali pobjeda je pobjeda. Ako igramo tako protiv Slovačke biće "minus pet" i moramo da se koncentrišemo više. Onda će da bude sve u redu. Zaslužili smo da izgubimo ovu utakmicu. Dvije utakmice zaredom ne igramo dobro i to brzo moramo da mijenjamo", rekao je on.

Srbija će na meču sa Slovačkom biti bez Miloša Orbovića koji je povrijedio lakat, kao i bez Vanje Ilića koji je doživio jako nezgodnu povredu u meču sa Fincima. U tim se vraća Uroš Borzaš, a tu će biti i talentovani pivot Luka Rogan, dok se očekuje i da Toni Đerona pozove Uroša Kojadinovića kako bi "zakrpio" rupu na lijevom krilu. Evo i kako se povrijedio Vanja Ilić: