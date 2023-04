Srbija igra meč bez rezultatskog značaja, selektor upozorava: "Imamo odgovornost prema njima, zato moramo maksimalno"

Toni Đerona želi da njegovi izabranici daju maksimum iako meč sa Slovačkom nema rezultatski značaj.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rukometaši Srbije obezbedili su plasman na Evropsko prvenstvo, pa će meč protiv Slovačke biti revijalnog karaktera, neće imati rezultatski značaj. Utakmica se igra u novosadskom "Spensu" u nedjelju (18 časova). Iz srpskog tima poručili su da će pokušati da prirede spektakl za navijače za kraj kvalifikacija.

Selektor Toni Đerona je upravo to stavio u prvi plan prije meča. "Imamo veliku odgovornost prema publici, porodicama, djeci koja će doći da nas podrže. Tu su i oni koji treniraju rukomet, maštaju o dresu nacionalnog tima i prate nas putem TV ekrana. Zbog svih njih moramo da damo maksimum, da se potrudimo i da pokažemo dobru igru i zanimljiv meč", rekao je Đerona.

Potom se osvrnuo na sam meč. "Iako smo se već kvalifikovali, nije bilo mnogo vremena za pripremu. Moramo da iskoristimo ovu priliku da unaprijedimo svoju igru za Evrpsko prvenstvo, s obzirom na to da nećemo imati mnogo šansi da se okupljamo i radimo zajedno do kraja godine. Slovačka je izuzetna reprezentacija, moj sunarodnik je selektor, veliki broj igrača igra u Španiji, zatim Bundesligi, sve to zahtuheva respekt jer svaku našu grešku, oni će odmah naplatiti", jasan je Đerona.

Bek "orlova" Predrag Vejin spomenuo je i meč sa Finskom koji je dobijen poslije drame, golom u posljednjim sekundama. "Slabiji performans nas kao ekipe, ali ono što je najbitnije jeste da je ekipa pokazala karakter. To su najteže utakmice za igranje, kada znaš da si se plasirao na Evropsko prvenstvo. Nismo potcijenili rivala, ali je ovo bio trenutak u kojem smo mi imali mnogo promašenih zicera,a protivnik ide na sve. Kod nas se odnos prema dresu ne dovodi u pitanje i to je primarni razlog zbog kojeg ćemo i sada dati sve od sebe. Tako je na kraju bilo i u Finskoj, jedino što je sport takav, da ti ne ide uvijek onako kako želiš iako daješ sve od sebe", zaključio je Vejin.

(MONDO)