Nadal govorio o kraju karijere: Poenta je da ne pričaš mnogo, već da slušaš sebe! Moram da uživam u ovome što slijedi

Španski teniser se na konferneciji za medije osvrnuo i na riječi koje mu je nedavno uputio Novak Đoković.

Izvor: Profimedia

Teniski svijet je od juče u šoku - Rafael Nadal je saopštio da neće moći da igra na Rolan Garosu i da se na šljaci u Parizu bori za 15. grend slem trofej sa istog turnira. Takođe, iskusni Španac je otkrio da ga čeka još nekoliko mjeseci pauze i da se nada da će biti spreman za kraj sezone, što bi mogla da mu bude samo uvertira u oproštaj.

Po planu koji je prezentovao, Đokovićev najveći rival u karijeri želi da se tokom 2024. godine oprašta od turnira koje je volio tokom prethodne dvije decenije, na kojima je blistao i na kojima je izgradio jednu od najvećih karijera u istoriji tenisa. Svjestan je da se igrački dani bliže kraju, pa je na konferenciji u četvrtak popodne govorio o brojnim temama, pa i o Novaku.

Nedavno su komplimente na računa Španca "sipali" Boris Beker i Novak Đoković - Nijemac je istakao kako je Rolan Garosu potrebno Nadalovo učešće, a srpski teniser izabrao ga je kao najvećeg protivnika u svojoj karijeri. Nadal je tokom konferencije prokomentarisao obje izjave.

"Logično je da Boris tako nešto kaže, jer sam toliko puta osvojio Rolan Garos. Znaju svi kakvu istoriju imam na tom turniru, sjajne rezultate i normalno je da ljudi očekuju da igram tamo, sada nije tako. Novaka razumijem odlično, on nije rekao to misleći na ovaj trenutak, već na istoriju. Imali smo toliko duela, imao sam rivalstvo sa Federerom i sa Đokovićem, igrao sam više puta protiv Novaka, ali su njih dvojica moji najveći rivali", rekao je Nadal.

Svjestan je Rafael Nadal da će dio njegovog života koji je trajao veoma dugo uskoro doći do kraja i da će kao teniski penzioner morati da se okrene drugim stvarima.

"Poenta je da ne pričaš mnogo, već da slušaš sebe, da budeš iskren prema sebi. Donosio sam mnogo odluka u životu, sve, nažalost, ima svoj kraj. Ja sam samo još jedna osoba, mnogi veliki sportisti, glumci, ljudi koji su uspješni u svojim branšama su završavali svoje karijere, svoje etape. Uživao sam mnogo u svojoj karijeri u stvarima koje su bile lijepe, počeće neka nova etapa i to ne znači da će ta etapa biti tužna. Moram da uživam u ovome što slijedi, imam planove za ove mjesece koji slijede, neću imati tu vrstu obaveze, odmoriću. Uradiću sve da ta posljednja godina bude posebna i boriću se za to. Moje tijelo, od toga sve zavisi. Ako me tijelo bude slušalo, vjerujem da će biti dobro", dodao je Španac.

Medije je zanimalo i da li bi odluka o povratku na teren mogla da se promijeni ukoliko njegovo tijelo bude drugačije reagovalo. Njemu se čini da to u ovom trenutku nije opcija...

"Teško mi je da tako nešto zamislim, jesam pozitivna osoba, optimista, ali ne maštam previše. Poslije svega kroz šta je moje tijelo prošlo, ne vjerujem da će da se dogodi taj magični trenutak i da će tijelo da bude savršeno i zdravo odjednom. Moja namjera sada je ta, da bude posljednja godina u karijeri. Svašta je moguće u životu, ne mogu da kažem da je to nemoguće, ali mogu da kažem da je malo vjerovatno da ću se predomisliti", ispričao je Rafa Nadal koji će poslije mnogo godina samo gledati grend slem na šljaci:

"Ne znam kako ću se osjećati iz ugla gledaoca. Kada se završi mogu da vam odgovorim na to pitanje. Ispadao sam na tom turniru, ali mi se nije dešavalo da budem gledalac, doživjeću iz nekog drugog ugla. Slušajte, morate da radite stvari po osjećaju, ako sam primjer za neke, onda dobro, ako ne, nisam. Ne razmišljam na taj način da postavljam primjer nekome. Radim ono što smatram da je dobro za mene, nije isti način razmišljanja za mene i za vas. Ako već moram da budem primjer, onda je možda to primjer da se borim do samog kraja, da ostanem na terenu dokle god mogu. Tu je i mentalno zdravlje, nešto što morate da trenirate i da obraćate pažnju. Neko odustane kada krenu neuspjesi, kada dođe frustracija, onda niste srećni. Svemu dođe kraj i kada osjećate da je to vrijeme, onda je to tako. Dugo sam razmišljao, nije donijeta odluka preko noći, smatram da je to pravilno."

