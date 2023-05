Šok - Rafael Nadal završava karijeru! Otvorio dušu o svemu: Ostavljam tenis, a evo kada se možda vratim!

Rafael Nadal objavio je da do daljnjeg neće trenirati i da će sljedeće godine sigurno završiti karijeru, ako uopšte bude mogao da je nastavi.

Izvor: YouTube/Screenshot

Rafael Nadal potvrdio je da neće moći da nastupi na Rolan Garosu od sljedeće nedjelje, kao i da će se sljedeće godine sigurno povući! I to pod uslovom da uopšte bude mogao da odigra sezonu "2024". "Kralj šljake" i aktuelni šampion Otvorenog prvenstva Francuske nije se oporavio od povrede zbog koje je propustio sve turnire od januarskog Australijan opena i zato je donio najtežu odluku - da preskoči svoj omiljeni grend slem.

"Ovdje smo došli iz više razloga. Prvi je ta da povreda iz Australije nije zaliječena na pravi način, imao sam cilj, glavni je bio igranje na Rolan Garosu. Nažalost, to je nemoguće. Ne mogu da igram u Parizu poslije toliko godina i svega što taj turnir za mene znači. Nisam ovu odluku donio ja, već moje tijelo. Želim da vam kažem da nemam najmeru da igram ni narednih nekoliko mjeseci. Ovih par posljednjih godina bili su... Rezultati su bili dobri, ali stvari iz dana u dan nisu tako dobre. Stvarno je bilo teško, nisam imao kontinuitet u svakom smislu, posebno fizički, povreda za povredom. Na kraju se to prenijelo i na tenis i ne mogu da osjetim tu sreću na terenu zbog svega toga, iako sam imao lijepe trenutke sa titulama i pobjedama",

Nadal je potom šokirao cijeli svijet - uskoro se povlači!

"Moram da mislim na svoje tijelo, neću pričati o datumu povratka. Kada budem fizički spreman i mentalno, onda ću da počnem da razmišljam o povratku. Nadam se da će to biti krajem godine, da ću moći da igram na Dejvis kupu. Ako me selektor pozove. Želim da naredne godine igram i mislim da će to biti moja POSLJEDNJA godina. Moj cilj sada je da stanem i da naredna godina bude POSLJEDNJA u mojoj karijeri".

"Poslije nekoliko godina koje su u smislu rezultata bile veoma pozitivne, jer sam osvojio nekoliko grend slemova i nekoliko važnih turnira, prava situacija je takva da nisam mogao da uživam u svom dnevnom radu. Poslije pandemije, moje tijelo nije moglo da izdrži treninge, sve što je bilo potrebno da uradim i zato nisam mogao da uživam treninge i takmičenja, jer sam imao previše problema, prečesto sam morao da stajem zbog zdravstvenih razloga. Bilo je mnogo problema sa bolom. Uz sve to, moram da prestanem. Moja odluka je da prestanem. Ne znam kada ću moći da se vratim treninzima, ali staću na nekoliko mjeseci - možda na mjesec, dva, tri, četiri... Samo pratim svoje lične osjećaje i ono u šta zaista vjerujem da je prava stvar da uradim za moje tijelo i za moju sreću. Neću da se stavim u poziciju da kažem jedno, a da radim drugo. Moj cilj i ambicija su da stanem, da pružim sebi šansu da se povučem da bih uživao sljedeće godine, koja će vjerovatno biti moja posljednja na Turu. To mi je plan, mada ne mogu sa 100 odsto sigurnosti da kažem da će tako da budem. Hoću da uživam i da se sljedeće godine oprostim od svih turnira koji su mi bili važni. Da budem konkurentan i da uživam, a to sada nije moguće".

Rafael Nadal je odluku o povlačenju najavio kada je izjednačen sa Novakom Đokovićem na vrhu "Vječne liste" grend slem šampiona. I jedan i drugi imaju po 22 osvojene titule, a Nole će na Otvorenom prvenstvu Francuske krajem maja i početkom juna imati šansu da ga pretekne, kao i na predstojećim grend slemovima - Vimbldonu i US Openu, na kojem Nadal izvjesno neće nastupati.

