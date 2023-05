RAFAEL NADAL ODUSTAJE! Kralj predaje krunu bez borbe, Novak ide da ga prestigne u Parizu!

Španac neće moći da igra u Parizu, objavili su španski mediji. Čeka se njegovo obraćanje.

Rafael Nadal neće igrati na Rolan Garosu (od 22. maja do 11. juna), gdje je trebalo da brani titulu osvojenu prošle godine, pišu španski mediji. "Kralj šljake" će zbog povrede propustiti grend slem turnir koji je osvojio čak 14 puta i trenutno nema prognoze datuma kada bi ponovo mogao da igra. On je zbog problema sa koljenom propustio čitavu sezonu na šljaci i očigledno je veliko pitanje da li će biti spreman i do kraja juna, kada bi trebalo da nastupi na Vimbldonu.