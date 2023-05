"Ako sve kažem, istjeraćete me iz države!" Izgubili titulu pa pobjegli sa terena, legendarni trener ih isprozivao uživo!

Nakon što su rukometaši Visle brže-bolje napustili halu nakon meča sa Kjelceom, Talant Dušebajev nije želio da ćuti!

Kjelce je uspio da 12. put zaredom, a 20. put u istoriji postane šampion Poljske u rukometu nakon što je na svom terenu u posljednjem kolu savladao najvećeg rivala Vislu iz Plocka 27:24 (15:11). Ovo je bilo posljednje kolo prvenstva, a Kjelce je u njega ušao sa zaostatkom za Vislom.

Ipak pobjedom na kraju sezone uspjeli su da se izjednače na tabeli sa Vislom pošto oba tima imaju 75 bodova. Ipak sa boljom gol razlikom i boljim međusobnim skorom Kjelce je osvojio titulu! To je teško palo igračima Visle koji nisu rivalima čestitali na trofeju, a poslije utakmice je zbog toga bio jako bijesan Talant Dušebajev!

"Tu sam deset godina i navikao sam da pobjeđujem, ali kada smo izgubili poljski kup prošle godine stajali smo i aplaudirali Visli do samog kraja. Oni su danas samo otišli! Sabate (trener Visle prim. aut), Visnevski, predsjedniče, svi... Imam zahtjev, budite sportisti do kraja. Znam da boli, ali tako se ne ponašaju sportisti", rekao je jedan od najboljih trenera današnjice, pa poentira: "Kada bih rekao cijelu istinu, mislim da bi me oterali sutra u Španiju. Izvinite za ove riječi, ali ovako se osjećam", rekao je legendarni Talant Dušebajev.

Kjelceu je ovo inače bila 181. pobjeda na svom terenu zaredom i ako bi u toku naredne godine bili neporaženi uspjeli bi da stignu do 200 pobeda zaredom na svom terenu. Do sada su za to vrijeme Vislu pobedili 25 puta, a posljednji put su poraženi na svom terenu u maju 2011. godine kada ih je upravo ovaj tim savladao sa 32:30 u produžetku.

Na kraju meča nije prošlo bez provokacija sa strane Kjelcea, pošto su rukometaši novog šampiona Poljske rivalima poručili "da se nadaju da su izbjegli gužve u saobraćaju". I to ovako:

