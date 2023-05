Javio se Novak - oduševio ga Jokić: Nije napisao ni riječ, a svima je jasno koliko se divi Džokeru! (VIDEO)

Novak se javio i oduševio se potezom Nikole Jokića poslije meča.

Izvor: MONDO/Pavle Knežević/Instagram/printscreen/djokernole

Nikola Jokić je govorio o Novaku Đokoviću nakon što je izbacio Los Anđeles Lejkerse iz plejofa, a sada se oglasio i najbolji teniser ikada. On je na svom instagram profilu podijelio oduševljenje jednim Nikolinim potezom.

Nije to bilo ništa iz igre, već je podijelio snimak na kome se poslije utakmice Nikola Jokić grli sa svojom porodicom - ženom, braćom i ćerkom i uz to stavio nekoliko smajlija. Vidjeli smo emotikon koji se moli, emotikon koji diže ruke, jedan koji se smije, kartu Džokera i srce.

Jasno je da je ovim Novak poručio, kao i mnogo puta kada je govorio o temi porodice, koliko je porodica važna za svakog uspješnog čovjeka i sportistu. Pogledajte kako je reagovao Novak na snimak sa instagram stranice "Uncle Screw":

Pogledajte 00:15 Novak Đoković čestitao Nikoli Jokiću Izvor: Instagram/djokernole Izvor: Instagram/djokernole

"Nemam njegov broj, da budem iskren. On je momak koji predstavlja Srbiju na znatno većoj sceni, on je ambasador Srbije. Idol je djeci u Srbiji, ne samo na terenu, već i van njega, zbog svega šta njegova fondacija radi. On je čovjek na kojeg možete da se ugledate, ja sam želio da budem kao on. Radi sjajan posao za djecu, za Srbiju. Ne mogu da se poredim sa njim", rekao je Nikola Jokić novinarima poslije meča kada su ga pitali za Novaka Đokovića.

Sada Novaka očekuje Rolan Garos i borba za 23. grend slem titulu u karijeri, a Nikolu Jokića prije toga NBA finale koje će izjesno igrati protiv nevjerovatne ekipe Majamija koja je sa osmog mjesta na Istoku uspjela da se domogne finala i pobijedi čitav niz favorita.

(MONDO)