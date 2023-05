"Da me poredite s Novakom? Nema šanse!" Jokić razbio Lebrona, pa Americi objasnio koliko je Đoković veliki!

Nikola Jokić je još jednom pokazao ne samo kakav je košarkaš, već i kakav je čovjek.

Izvor: MONDO/Pavle Knežević

Nikola Jokić je još jednom fantastičnom partijom uspio da dođe do finala NBA lige koje će igrati sa najvjerovatnije Majamijem! Dok su se svi divili njegovim potezima i nakon što ga je Lebron nahvalio, on je na konferenciji za medije dobio pitanje o Novaku Đokoviću.

Zanimalo je američke novinare da li će se dvojica najvećih srpskih sportista čuti prije NBA finala, a iznenadio ih je "Džoker" kada je rekao da nema Novakov broj!

"Nemam njegov broj, da budem iskren", rekao je Jokić, pa počeo da priča o Novaku: "On je momak koji predstavlja Srbiju na znatno većoj sceni, on je ambasador Srbije. Idol je djeci u Srbiji, ne samo na terenu, već i van njega, zbog svega šta njegova fondacija radi. On je čovjek na kojeg možete da se ugledate, ja sam želio da budem kao on. Radi sjajan posao za djecu, za Srbiju. Ne mogu da se poredim sa njim", zaključio je Nikola Jokić.

Na četvrtom meču serije finala Zapadne konferencije NBA Nikola Jokić je ponovo razbio LA Lejkerse. Sada je uspio da ubaci 30 poena, imao je 14 asistencija i 13 skokova. Naredni rival u NBA plejofu je najvjerovatnije Majami i to posljednji, a vidjećemo da li će uspjeti da uzme prsten protiv Džimija Batlera, Bema Adebaja i ekipe.

(MONDO)