Šta mi je Jokić dokazao!? Meni ništa! Poslušajte govor Lebrona Džejmsa: Skinuo kapu Nikoli! (VIDEO)

Gospodska konferencija za medije Lebrona Džejsma koji je bukvalno skinuo kapu Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić se plasirao u NBA finale sa Denverom tako što je "održao lekciju" L.A. Lejkersima (ukupan rezultat 4:0), a nakon što je dobio MVP priznanje - o Somborcu je sa pijetetom govorio Lebron Džejms. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena je tokom obraćanja medijima bukvalno "skinuo kapu" Nikoli Jokiću i očigledno da nije dozvolio sebi, kao što jeste većina analitičara, da umanji zasluge srpskog košarkaša i potcijeni ga.

Čak i pitanje novinara šta je Nikola Jokić, dvostruki osvajač MVP priznanja, dokazao tokom ove serije, dovoljno govori o opštem narativu koji vlada o "Džokeru", međutim Lebron Džejms je znao kako da se nosi sa takvim stvarima i nahvalio je srpskog igrača bez suzdržavanja.

"Šta je dokazao? Ništa. Znam ja dobro koliko je Nikola Jokić veliki košarkaš", rekao je Lebron Džejms i nastavio: "Neki igrači u NBA ligi igraju na određen način, na koji i ja takođe volim da igram - i Jokić je jedan od njih. On vidi potez prije nego što se dogodi. A nema mnogo takvih košarkaša u ligi. Svi samo pričaju o njegovoj statistici, ali mislim da dosta ljudi ne govori o mentalnom dijelu njegove igre. Možda se o tome ne priča, jer mnogi to ne razumiju. Ja ga razumijem, on je poseban".

Takođe, Lebron Džejms je rekao da je razgovarao sa Entonijem Dejvisom u svlačionici i sa njim se složio da je Denver možda najbolji tim protiv koga su igrali od kada su zajedno u Lejkersima, a dobro znamo da su igrali i protiv moćnog Golden Stejta, kao i da su 2020. godine osvojili šampionski prsten.

"Ovdje smo četiri godine, ali oni... Sjajno igraju timski, sve imaju, a ono što je važno reći je da kada imate Jokića - protiv tog tima ne smijete da pravite greške. Čak i kada ga čuvate i mislite da ste ga uhvatili u zamku, on baci preko glave kao Leri Bird i pogodi - i to je uradio četiri-pet puta u ovoj seriji. Zbog toga mu skidam kapu!", naglasio je Lebron Džejms u svom obraćanju koje će sigurno obradovati i Nikolu.

