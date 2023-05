HTJELI DA UKRAJINKA "PLJUJE" ĐOKOVIĆA, PA OSTALI BEZ TEKSTA! "A, što to ne bi rekao?", teniserka branila Novaka

Elena Svitolina prva je teniserka koja je na Rolan Garosu stala u zaštitu Novaka Đokovića.

Izvor: YouTube/Roland Garros/printscreen

Srpski teniser Novak Đoković podigao je veliku buru na Rolan Garosu pošto je odlučio da nakon pobjede u prvom kolu na televizijskoj kameri ispiše poruku: "Kosovo je Srbija, zaustavite nasilje". Iako se radi o pomirljivoj poruci, mnogi su je na kraju okarakterisali kao političku i traže kaznu za njega, pa su tako već reagovali Teniski savez tzv. Kosova, Olimpijski komitet tzv. Kosova...

Kazne neće biti, objašnjeno je iz Rolan Garosa, međutim to je trenutno tema broj jedan među svim teniserima, pa su tako novinari poslije "gnjavaže" Miomira Kecmanovića istu stvar upitali i ukrajinsku teniserku Elenu Svitolinu čiji odgovor ih je vjerovatno iznenadio pošto je stala na Noletovu stranu.

"Živimo u slobodnom svijetu, tako da zašto ne bi Novak izrazio svoje mišljenje na ovu temu", rekla je Svitolina koja je prošla u treće kolo poslije pobjede nad Storm Hanter ove srijede (6:3, 6:1).

"Ako se zalažete za nešto, ako mislite da je to tako, trebalo bi to i da kažete. Ako sjedite sa vašim prijateljima, pričate, naravno da ćete izraziti svoje mišljenje, tako da je i Novak izrazio svoje. Zašto to ne bi uradio?", upitala je Ukrajinka koja je ostala zatečena time što svi pokušavaju ovih dana da "ućutkaju" Novaka Đokovića.

Podsjetimo, Novak Đoković je reagovao poslije sukoba na Kosovo i Metohiji i želio je da skrene pažnju međunarodnoj zajednici na nasilje prema srpskim stanovništvom u Zvečanu i Leposaviću, a koje kao da se "gura pod tepih". Zbog njegove poruke na TV kameri bijesno su reagovali političari iz tzv. Kosova, dok je u međuvremenu stigla i reakcija francuske ministarke sporta koja je poručila srpskom teniseru da to ni slučajno ne smije da ponovi.

Ipak, čak i da to Novak Đoković ponovo uradi, ne postoje načini da ga kazne, o čemu je pričao i prvi čovjek Teniskog saveza Francuske i objasnio je da svi poslije ovoga treba da "spuste loptu".

"Mislim da sam rekao sve tom porukom, nisam političar, nemam namjeru da ulazim u političke debate. Jako me boli kada vidim šta se događa na Kosovu. Naši ljudi su protjerani iz opština. Najmanje što sam mogao da uradim je ovo. Osjećam odgovornost kao javna ličnost. Nezavisno od oblasti u kojoj se nalazim. Kao i sin čovjeka koji je rođen na Kosovu, osjećam dodatnu odgovornost da iskažem poruku podrške našem narodu. Mnogi ne znaju šta budućnost donosi za Kosovo i srpski narod. Vrlo je bitno da pokažemo slogu i podršku i u ovakvim situacijama. Ne znam šta će biti. Čujem da je bilo dosta primjedbi na društvenim mrežama od stranih novinara. Da li će me kazniti ili nešto slično, ali nemam nikakve zadrške, ponovio bih to isto. Protiv sam ratova, nasilja, konflikata bilo koje vrste i to sam uvijek iskazivao u javnosti. Ova situacija je presedan u internacionalnom pravu i po povelji Ujedinjenih nacija", kazao je Novak Đoković povodom natpisa.