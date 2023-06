"NIKO NE VOLI NOVAKA, A NJEGA NIJE BRIGA!" Sraman napad iz Engleske: Tipičan Đoković, najveći srpski nacionalista

Engleski novinar iz lista "Independent" sramno je napao Novaka Đokovića zbog njegove poruke na televizijskoj kameri o situaciji na Kosovu i Metohiji.

Izvor: Profimedia/Matthieu Mirville/DPPI/LiveMedia.

Srpski teniser Novak Đoković napisao je na televizijskoj kameri "Kosovo je srce Srbije, stop nasilju" nakon što je slavio u prvom kolu Rolan Garosa. Njegova poruka imala je ozbiljan odjek u javnosti i mnoge organizacije, pre svih onih iz tzv. Kosova, tražile su kaznu za Đokovića, međutim ubrzo je objašnjeno da ne postoji pravilnik po kome može da bude sankcionisan, ali mu je ipak savjetovano da više ne piše slične stvari.

Jasno je da je Đoković osjetio potrebu da reaguje poslije nasilja nad Srbima u Zvečanu i Leposaviću, kako bi skrenuo pažnju međunarodne zajednice o problemima o kojima niko ne priča i koji se guraju pod tepih, ali nažalost mnogi u tome nisu prepoznali njegovu humanu misiju. Umjesto toga, to je ocenjeno kao nacionalistički i kontroverzni potez, samo još jedan u nizu, kaže većina medija. Tako je i engleski novinar Džim Vajt iz lista "Independent" upao u sličnu zamku objavivši tekst o Đokoviću naslovljen: "Niko ne voli Novaka Đokovića i njega nije briga. Da li je vas?".

"Odgovarajući na posljednje etničke tenzije na Kosovu, uzeo je flomaster i napisao je: "Kosovo je srce Srbije, zaustavite nasilje". Ali, ovo nije bio nekakav gest mira i ljubavi. Kao što se pokazalo kada je ove riječi ponovio na Instagramu, u njegovom škrabanju je postojala svrha. Ovo je bio namjeran potez: politički, provokativan i sa svrhom. Ukratko, tipičan Đoković", navodi autor u tekstu i podsjeća da je imalo efekat kakav je želio - reakciju Olimpijskog komiteta Kosova.

"Nije da Đokovića naročito zanima šta misle oni, nego jednostavno nikada se nije suzdržavao od priča o problemima u bivšoj Jugoslaviji. I njegovi stavovi su nepokolebljivi. Kada se 2008. godine prvo raspravljalo o konceptu otcjepljenja Kosova od njegove domovine, Đoković je na društvenim mrežama napisao: 'Spremni smo da branimo ono što je naše. Kosovo je Srbija'. Zato što je on najpoznatiji srpski nacionalista na cijelom svijetu. Kada se radi o njegovim smatranjima - podjednako je glasan oko vakcina protiv korona virusa, moderne medicinske prakse, kao i politike na Balkanu - i niko ne može da ga optuži najboljeg tenisera svijeta da ćuti na neku temu", dodaje se u tekstu "Independenta".

Autor potom dodaje da Đokovićevi stavovi možda nemaju važnost za "njegove navijače u Parizu, Melburnu ili Njujorku", ali da se srpski as njima i ne obraća i da je porukom na kameri želio da se obrati svojim sugrađanima. Dodaje i da je Đoković najpoznatija ličnost u Srbiji, najveće bogatstvo srpske nacije i da je za mnoge "Novak isto što i Srbija", čega je svjestan i sam teniser koji kroz svoje humanitarne organizacije pomaže djeci širom zemlje.

U tekstu se poručuje da Novak "nije tako žestok nacionalista kao njegov otac Srđan", ali zaključuju da često priča da su ljudi iz Srbije pogrešno shvaćeni. Više puta je tokom intervjua Đoković pričao o bombardovanju Jugoslavije i uslovima u kojima je trenirao zbog NATO intervencije, dok autor podsjeća i na Novakovu izjavu u kojoj je poručio da ga nije briga za ono što priča ostatak svijeta: "Da, napravio sam mnogo grešaka, ali sam bar bio autentičan. Odabrao bih to svaki put u odnosu na to da pričam ono što se sviđa onima koji se pridržavaju standarda establišmenta".

Izvor: Profimedia

"Ideja da je Novak Đoković buntovnik protiv mejnstrima proteže se dalje od njegove nacionalističke politike. Kada je bio domaćin turnira u Hrvatskoj na vrhumcu pandemije, učinio je to kako bi dokazao svijetu da svijet precjenjuje snagu virusa. Nema veze što su on i njegova žena naknadno dobili korona virus, Đoković nije htio da se pokloni nametnutim ograničenjima tako što će se vakcinisati. Čak i kada je to značilo da je primoran da odloži svoj cilj i postane najtrofejniji teniser svih vremena tako što je izbačen iz Australije u januaru 2022. godine prije Australijan opena, odlučio je da ne odustane. Njegov otac je inače dugo njegovao ideju da je njegov sin kažnjen zbog svojih stavova. Kada je Novak deportovan iz Australije, nakon što nije uspio da pribavi dokaze za izuzeće od vakcinacije, Srđan ga je nazvao "savremenim Spartakom koji je razapet kao Isus Hrist", navodi britanski novinar i pravi paralelu sa natpisom na TV kameri.

"Slično tome, samo zato što većina civilizovanog svijeta priznaje pravo Kosova na samoopredjeljenje, Novak Đoković neće da se povinuje mišljenju većine. Za Đokovića je to motivacija. Svijet možda voli Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, publika na Rolan Garosu i Vimbldonu uvijek može da favorizuje njegovog protivnika. Ali, to ga se ni malo ne tiče. Takvom antipatijom Đoković podmazuje mehanizam svog opredjeljenja. Kao navijač Milvola koji igra tenis, niko ga ne voli i nije ga briga", navodi se u tekstu sa britanskog Independenta i zaključuje:

Izvor: Profimedia

"Kada se povuče iz sporta, kao gotovo sigurno najtrofejniji teniser u istoriji, njegova budućnost je jasna. Kao što su Žorž Vea u Liberiji ili Imran Kan u Pakistanu, koristiće svoju sportsku slavu da izgradi političku karijeru. Zato škraba na francuskim kamerama, njegova kampanja je već počela. Nije da treba da ga ubjeđuju. Iskreno, ako i kada se bude kandidovao, svi drugi kandidati bi mogli da se povuku".