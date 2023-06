Novak je na posljednjem treningu pred meč četvrtog kola Rolan Garosa imao posebnu podršku. Tu je bio sin Stefan, da sve nadgleda i pomaže! Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića

Novak Đoković igraće oko 13 časova za mjesto u četvrtfinalu Rolan Garosa, a za to ga priprema sin Stefan! On i Novakova ćerka Tara stigli su u petak popodne iz Beograda i već su tu sa tatom, a Stefan koga smo redovno viđali na terenu i na prethodnim turnirima i sada se pridružio timu.

Najbolji teniser ikada nije trenirao u danu prije ovog meča. Iskoristio je slobodno vrijeme da prvo posjeti hipodrom, a onda je otišao na meč PSŽ-a i Klermona, gdje je vidio tužan oproštaj Lionela Mesija od Pariza.

Nakon pobjede u dugom i teškom meču sa Alehandrom Davidovičem Fokinom prvi put se na teren vratio nekoliko sati pred početak duela sa Huanom Pablom Variljasom i isprobao je šljaku na stadionu "Filip Šatrije" gdje će drugi meč dana po programu biti njegov sa autsajderom iz Perua.

Sve to nadgledao je Stefan koji je pomagao tati i timu da se što bolje pripreme za duel sa Peruancem. Stigli smo i da se malo našalimo da će sada on zamijeniti Gorana Ivaniševića na mjestu trenera, s obzirom na to koliko je bio uključen i zainteresovan za detalje treninga svog oca. Pogledajte kako je to izgledalo:

Vidi opis Novak izišao na teren, a Stefan mu davao savjete: Hit scene na treningu, Đokovići zajedno na šljaci! FOTO

Dobro rasploženje vlada, Novak je odradio posljednje pripreme za meč i nadamo se da će i duel sa peruanskim igračem biti još jedna rutinska pobjeda. Ipak, iskustva prethodnih rivala Huana Pabla Variljasa govore da mjesta za opuštanje nema, ali Đoković je i tokom treninga izgledao potpuno koncentrisano.

Sve se završilo tako što je Novak sa Stefanom i trenerima napravio krug kod mreže, pozdravili su se, a onda su svi otišli svojim putem. Novak pravo na presvlačenje i mentalnu pripremu za meč, Stefan da se zajedno sa Tarom i mamom Jelenom spremi da bodri tatu sa tribina, a treneri na posljednji dogovor sa Goranom Ivaniševićem pred meč koji počinje oko 13 časova.

