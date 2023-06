"Čitala sam šta je Novak rekao, zato sam pobijedila!" Poslije drame se zapitala: Kad njemu to smeta, ko sam ja?

Brazilka Beatriz Hadad Maja je u dramatičnom meču koji je trajao skoro četiri sata u glavi imala Novakove riječi!

"Moj trener mi je poslao intervju Novaka Đokovića i on je pričao o tome kako je on nervozan na mečevima. Ako je Đoković nervozan, ko sam ja da ne budem? To je normalno i moramo to da prihvatimo i da se poboljšamo pod pritiskom", rekla je Beatriz Hadad Maja nakon najdužeg ženskog meča na ovom Rolan Garosu i jednog od najdužih u istoriji.

Brazilka je u četvrtom kolu poslije velike borbe savladala Saru Soribes Tormo nakon skoro četiri sata igre, a odmah je nakon pobjede u intervjuu na terenu istakla da su je Novakove riječi vodile do pobjede. Nije bilo lako ni igrati toliko dugo, a tek uspjeti da se iskontrolišu emocije...

"Mislim da su emocije bile tu za nas obje. Kao što sam rekla poslije prošlog meča, kada igramo velike mečeve protiv velikih protivnica na velikim turnirima teško je. Igrale smo skoro četiri sata, tako da nije stvar bila samo u tenisu, mnogo toga nam je prolazilo kroz glavu. Pokušavala sam da sebi dam još jednu šansu jer znam da sam promašivala neke udarce. Vrlo sam srećna i ponosna što nisam odustala i pokušavala sam da se natjeram na granicu i mislim da sam zato zaslužila pobjedu", rekla je ona.

Nakon vođstva u prvom setu, izgubila ga je u taj-brejku 7:6, a zatim je u drugom pri rezultatu 3:0 za teniserku iz Španije gubila 40:15 u gemu. Kako je to uspjela da preokrene?

"Mislim da je ključno igrati svaki poen bez obzira na rezultat. U prošlom kolu sam gubila 5:1, tako da 3:0 nije tako strašno. Pokušavala sam da mislim pozitivno i smatrala sam da je i moja protivnica nervozna ako sam ja nervozna", rekla je ona.

Na kraju su morali da je pitaju da li joj je osim Novaka idol i Gustavo Kuerte, Brazilac koji je 1997, 2000. i 2001. godine osvajao Rolan Garos.

"Guga je moj idol, kada je osvojio prvu titulu imala sam godinu dana. Odrasla sam slušajući o njemu, on me je inspirisao i imala sam priliku da ga upoznao. Srećna sam što me podržava."