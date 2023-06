AKO TO NE URADIM, ŽIVOT MI JE U OPASNOSTI! Zverevu ne daju da ubrizga injekciju: Izgleda vam kao da se drogiram!?

Zverev ima dijagnostikovan dijabetes tipa jedan i neophodne su mu injekcije insulina tokom meča. Sada mu organizatori brane da to čini na meču i da to uradi sam.

Izvor: YouTube/李燃Liran/Screenshot

Njemački teniser Aleksander Zverev (26) privukao je veliku pažnju na Rolan Garosu nakon što je na društvenim mrežama postao viralan snimak na kome se vidi kako sebi ubrizgava injekciju insulina. Zverev je prošle godine saopštio javnosti da mu je još kao trogodišnjaku dijagnostikovan dijabetes tipa jedan, o čemu nije pričao do sada javno, pa zbog toga redovno mora da uzima insulin kako bi održavao nivo šećera u krvi. Ipak, to mu sada neće biti dozvoljeno.

Na meču osmine finala protiv Grigora Dimitrova, koji je Zverev dobio bez većih problema 6:1, 6:4, 6:3, zabranjeno je da samom sebi ubrizgava pomenutu injekciju. Želio je to da uradi u pauzi između gemova, međutim zvaničnici su ga zaustavili i objasnili mu da to više nije dozvoljeno na terenu i da to mora da radi ljekar.

"Rekli su mi da moram da napustim teren. Tokom mog posljednjeg meča saopštili su mi da će se to računati kao pauza za toalet. Imam samo dvije pauze za toalet, a u meču od pet setova ponekad moram ubrizgati četiri ili pet puta insulin. To bi značilo da se ne dozvoljava nešto što je neophodno za moje zdravlje i život", rekao je razočarani Zverev na konferenciji za medije posle plasmana u četvrtfinale Rolan Garosa.

"Supervizor koji nije znao za ovo je odjedanput ušao u prostoriju, uspaničio se i rekao: 'Ne, ne, ne možete to. Doktor mora da dođe da vam ubrizga injekciju'. Rekao sam mu da imam dijabetes od svoje treće godine i da znam tačno šta radim. Međutim, on je samo odgovorio: 'Ne, to mora da uradi doktor.' Rekli su da izgleda čudno kada ovo radim na terenu. Ukoliko to ne uradim, moj život će biti u opasnosti. Ipak, rekli su da izgleda čudno. Kako izgleda, kao da se drogiram? Cijela ova diskusija oko insulina nema smisla", ogorčeno je ponavljao Zverev dok se obraćao novinarima.

Vidjećemo da li će se pravila u međuvremenu mijenjati i da li će se prilagođavati u hodu, a do tada Saša Zverev može samo da razmišlja o Ečeveriju iz Argentine koji je njegov rival u četvrtak za mjesto u polufinalu. Podsjetimo, Novak Đoković danas oko 15 časova igra protiv Karena Hačanova.