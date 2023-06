OD 1.342. MJESTA DO POLUFINALA ROLAN GAROSA: Pročitala Đokovićeve riječi, a onda se desila TENISKA BAJKA

Beatriz Hadad Maja je najveća senzacija ovogodišnjeg Rolan Garosa!

Beatriz Hadad Maja je ime najveće senzacije ovogodišnjeg Rolan Garosa! Brazilka koje nikada ranije nije stigla dalje od drugog kola Rolan Garosa sada je poslije pobjede nad Ons Žaber iz Tunisa 3:6, 7:6, 6:1 otišla u polufinale Rolan Garosa. A za sve je "kriv" - Novak Đoković!

"Moj trener mi je poslao intervju Novaka Đokovića i on je pričao o tome kako je on nervozan na mečevima. Ako je Đoković nervozan, ko sam ja da ne budem? To je normalno i moramo to da prihvatimo i da se poboljšamo pod pritiskom", rekla je Beatriz Hadad Maja nakon najdužeg ženskog meča na ovom Rolan Garosu i jednog od najdužih u istoriji.

To je rekla na šljaci Pariza nakon što je u maratonskom meču u kome je gubila i koji je trajao skoro četiri sata uspjela da eliminiše Saru Soribes Tormo iz Španije. Sada je otišla u polufinale gdje je čekaju Iga Švjontek ili Koko Gof, a njena priča je nevjerovatna.

PRVO POVREDA PA DOPING, A ONDA KORONA - NIJE JE BILO DVIJE GODINE!

Sve je djelovalo normalno u karijeri ove 27-godišnje Brazilke do 2018. godine. Napredovala je na VTA listi, pobjeđivala je, a onda se povrijedila. Prvo je u Čarlstonu povrijedila zglob, propustila Bogotu i Istanbul, a onda se poslije Madrida povukla zbog povrede leđa.

Taman je zaliječila sve povrede, vratila se na teren, a onda joj je ITF zabranio da igra. Bila je pozitivna na nedozvoljene supstance i suspendovana je na deset mjeseci. Dobila je šansu da ponovo izađe na teren u martu 2020. a onda se desila korona. Nije bilo turnira i tek u septembru 2020. je prvi put zaigrala. Samo mjesec dana kasnije završila je sezonu - zbog povrede.

PALA NA 1342. MJESTO, PA SE DIGLA!

Ipak, kada je krenula 2022. godina konačno je počela da igra tenis kakav su svi znali da može da igra. Polako se vraćala na VTA listi, stizala prvo u prvih 1.000, pa i u prvih 100, a sada je 14. na svijetu i od ponedjeljka će biti u prvih deset.

"Mislim da je ključno igrati svaki poen bez obzira na rezultat. U prošlom kolu sam gubila 5:1, tako da 3:0 nije tako strašno. Pokušavala sam da mislim pozitivno i smatrala sam da je i moja protivnica nervozna ako sam ja nervozna", rekla je Brazilka kada je objašnjavala kako se na ovogodišnjem Rolan Garosu vraćala dva puta.

Prvo je savladala Tatjanu Mariju 6:0, 6:1 u prvom kolu, a onda uspjela u velikoj borbi da bude bolja od Diane Šnajder iz Rusije 6:2, 7:5, 6:4, a onda i od Ruskinje Aleksandrove 5:7, 6:4, 7:5, u prvom meču u kome je napravila preokret. Sada je postala prva Brazilka u polufinalu jednog grend slema.