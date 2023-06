NOVAČE, POKAŽI IM KO JE NAJBOLJI IKADA! Đoković napada pehar na Rolan Garosu - na putu mu stoji čovjek kom je idol Rafa!

Novak Đoković protiv Kaspera Ruda danas igra za titulu na grend slemu u Parizu. Od izvještača sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića

Izvor: Profimedia

Novak Đoković danas od 14.30 igra protiv Kaspera Ruda igra u finalu Rolan Garosa i napada novi rekord (TV prenos na Eurosport 1, tekstualni na MONDU). Bori se za svoju 23. grend slem titulu i ukoliko mu to pođe za rukom postaće igrač sa najviše grend slem pehara u istoriji. Prije meča koji se igra u nedjelju, oko 14.30 časova, srpski as i Rafael Nadal imaju isti skor - 22 trofeja sa četiri najveća turnira. Na putu ka broju koji je proslavio legendarni Majkl Džordan stoji mu Norvežanin a podizanjem pehara vjerovatno bi svima stavio do znanja ko je najbolji igrač svih vremena i ta trka bila bi gotova..

Njih dvojica odigrali su četiri meča do sad, Srbin ima isto toliko pobjeda i do sada nije izgubio ni jedan set od Kaspera. To dovoljno govori o dominaciji Đokovića. Jedan od tih duela bio je u finalu završnog Mastersa prošle godine i Nole je rutinski slavio (7:5, 6:3). Ono što je vjerovatno i dodatni motiv za Novaka jeste i činjenica da je Rud pričao da mu je Rafael Nadal idol i sa njim je igrao i egzibicione mečeve u Južnoj Americi krajem prošle godine. Navijaće Španac sigurno za Ruda u želji da mu srpski igrač ne pobjegne.

Kod Novaka nema mnogo dileme, zna šta treba da radi, sedmi put je u finalu Rolan Garosa i svjestan je šta je ulog. "Znam šta mi je činiti, kako da se pripremim za sve. Sa druge strane mreže biće igrač koji do sada nema grend slem trofej. Kasper je specijalista za šljaku, igra najbolji tenis na toj podlozi i činjenica da je prošle godine igrao ovdje u finalu najbolje govori o njegovom kvalitetu. Na meni je da budem spreman i za mogućih pet setova", poručio je Đoković.

Ako Đoković osvoji Rolan Garos, vratiće se na prvo mjesto ATP liste od ponedjeljka.

Australijan open već je osvojio, pehar sa Rolan Garosa je na dohvat ruke, što znači da bi mogao da dođe do sva četiri pehara i da tako upiše kalendarski slem. "Daleko je to još, možda neće biti tako daleko ako uzmem titulu. Moja trenutna želja je titula u Parizu, znam dobro ovaj osjećaj, imao sam ga mnogo puta u karijeri i znam šta treba da radim. Iskustvo jeste na mojoj strani, mada to ne donosi pobjede. Moram da budem spreman za dug meč", istakao je srpski igrač.

Nice throwback: Casper Ruud watching Nadal win the Roland Garros in 2013pic.twitter.com/3Bdza8t3gq — Luigi Gatto (@gigicat7_)June 10, 2023

Spreman je Novak za sve, dok je na drugoj strani čovjek koji je do sada igrao dva grend slem finala i izgubio ih je. Prvo je baš na pariskoj šljaci prošle godine morao da čestita Rafi (6:3, 6:3, 6:0), pa je nekoliko mjeseci kasnije pao u borbi za pehar US opena protiv Karlosa Alkaraza (6:4, 2:6, 7:6, 6:3). Nada se da će treća za njega da bude sreća, mada je jasno da se za to mnogo više pita srpski teniser.

Kasper se ove sezone žestoko muči na terenu, na Australijan openu pao je u drugom kolu, prije toga je izgubio od Lasla Đerea u Ouklendu, na Mastersima u Indijan Velsu i Majamiju gubio je u drugom kolu... Jedan od razloga svega toga može da bude baš Rafa, odnosno činjenica da je igrao sa njim egzibicone turnire po Južnoj Americi krajem godine, umjesto da odmara. "Lako je reći da možda nije trebalo da igramo tamo, ni Nadal ni ja, jer nam ove sezone ne ide", kazao je Rud poslije ispadanja iz Melburna početkom godine. Sada je ponovo našao pravu formu i pokušava da se vrati na pobjednički kolosijek.

Novi spektakl je zakazan, Novak je favorit, samo to treba da dokaže na terenu. Na mjestu gdje je uzeo dva od 22 grend slema do sada. Treći je veoma, veoma, blizu...