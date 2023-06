Predaće pehar na Rolan Garosu, a ne podnosi Novaka Đokovića!

Novak Đoković će, ako osvoji Rolan Garos, pehar dobiti iz ruku čovjeka koji ne krije da ga ne voli!

Vidjeli smo da publika tokom cijelog Rolan Garosa navija protiv Novaka Đokovića, vidjeli smo da ga navijači presreću i mole da ne osvoji ovaj trofej, a znamo da i čovjek koji će dodjeljivati pehare poslije meča muškog finala navijati da trofej dodijeli Kasperu Rudu!

Objavljeno je da će trofej dodijeliti Janik Noa, jedan od najboljih francuskih tenisera svih vremena i posljednji Francuz koji je osvojio Rolan Garos. Bilo je to davne 1983. godine i na 40 godina otkako je podigao najveći pehar u karijeri sada će ga predati Srbinu ili Norvežaninu. Neposredno pred početak ovog "Rolan Garosa" je u intervjuu za "La Nasion" priznao da ne voli čovjeka kome bi mogao da preda pehar!

"Đoković? Ne osjećam da mi je blizak, ne znam zašto. Federer i Nadal imaju veću harizmu. Zaista me ne privlači njegova igra. Kada osvoji meč loptu, nemam nikakvu povezanost sa njim. Živim na Monmartru, šetam i neko me pozove, 'hej, Janik, hoćeš li na kafu sa mnom?' I onda se pitam zašto ljudi žele da se povežu. Sa Noletom, nisam siguran da će se to desiti", rekao je Noa.

Nije to prvi put da je Janik Noa pričao loše o srpskom teniseru, pa je tako sada već davne 2017. godine govorio kako Đoković pokušava da "zavede javnost".

"Novak iznad svega želi da bude prihvaćen i poštovan. Zato stalno pokušava da zavede javnost, do te mjere da to izgleda gotovo vještački, neprirodno. On je klinac koji traži pažnju", rekao je on tada.