Hajde da se potrudimo da više volimo Novaka! Američki novinar tekstom zapalio mreže: Iritantan do bola, ali treba nam!

Američki novinar sa "Njujork posta" pokušao je da analizira zašto navijači ne vole Novaka Đokovića i rezonuje da bi svi trebalo da se potrude da ga više vole jer je potreban tenisu i sportu uopšte.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković boriće se danas od 14.30 protiv Kaspera Ruda za svoj treći pehar na Rolan Garosu, a ukupno čak 23. grend slem u karijeri. Ako dođe do pobjede, Đoković će i zvanično postati najbolji teniser svih vremena jer su mjerodavni parametri na njegovoj strani, pa će imati najviše grend slemova, mastersa, nedjelja na vrhu ATP liste, ali i bolji međusobni skor protiv dvojice najvećih rivala - Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Međutim, ono što nema je naklonost publike - navijači su uvijek više bili uz Federera ili Nadala, pa smo tako na Rolan Garosu svjedočili sramotnim scenama da Đokoviću zvižde i kada traži pomoć ljekara. Rekao je Đoković da je navikao na to, da mu više ne smeta kao što je nekada, da njega zanima samo da pobjeđuje, ali je zaista neobično vidjeti da veliki broj navijača ne voli ikonu sporta. To bi bilo kao kada bi navijači zviždali Majklu Džordanu ili Lionelu Mesiju (što smo u slučaju ovog drugog vidjeli nedavno u Parizu), pa zašto je to tako? Ovom "vječitom temom" bavio se i novinar "Njujork Posta" Gevin Njuzham koji je objavio interesantan članak pod naslovom: "Zašto je tenisu i dalje potreban Novak Đoković - uprkos svim njegovim ludorijama".

"Nevolja prati Đokovića kao da je štene", piše ovaj autor i podsjeća na poruku Novaka Đokovića u prvom kolu nad Aleksandrom Kovačevićem - "Kosovo je srce Srbije, zaustavitet nasilje" - koja je podigla veliku buru u javnosti: "U idealnom svijetu, naravno sport i politika nikada ne bi smjeli da se miješaju, ali to je kao da pokušavate da izvadite jaje iz omleta - nemoguće i u tom slučaju potpuno besmisleno. Dok su Đokovićevi postupci na Rolan Garosu izazvali kritike, to je bio samo još jedan u nizu incidenta teniskog superstara".

Autor podsjeća na izbacivanje Novaka Đokovića iz Australije, diskvalifikaciju sa US Opena, kao i na psovke i svađe sa sudijama, dok potencira i da ga drugi teniseri optužuju da zloupotrebljava medicinske tajm-aute, kao i da je sve počelo od Endija Rodika i njegovog komentara iz 2008. godine da "Noleta sve boli kada gubi".

"Kad se podvuče crta, dođe do horskog zviždanja koje je dočekalo Novaka Đokovića ove nedjelje u Parizu, pa je njegova popularnost upitna, u najboljem slučaju. Ali, Novak Đoković je potreban tenisu. Problem je što je međutim na ivici da postane najveći igrač svih vremena. Ako osvoji Rolan Garos, to će mu biti 23. grend slem i imaće više od bilo koga u istoriji. Njegov sjaj ne može da se ospori, ali je pored toga vrsta igrača koju profesionalni sport zahtijeva da bi bio zanimljiv. Pogledajte Vimbldon, koji je toliko dosadan da publika aplaudira mašini za linijsku tehnologiju. Uzbudljivo, zar ne? Ne morate mnogo da radite na tome da biste bili 'lik' u tenisu. Takođe, ne morate mnogo da radite i da biste bili negativac", piše "Njujork post".

"I nijedan lik nije zanimliviji - ili, da, iritantniji - od Novaka Đokovića. Naročito pošto je Rodžer Federer okačio reket o klin, a Rafael Nadal je stalno povrijeđen. Uostalom, Đoković je toliko dugo bio 'Goldfinger' Federerovom Džejmsu Bondu, ako hoćete i Dart Vejder Nadalovom Obi Van Kenobiju. I to je vrsta rivalstva u kojoj tenis cvjeta. Zamislite da Borg nije igrao protiv Mekinroa? Ili da Kris Evert nije imala Martinu Navratilovu".

Izvor: Profimedia/Matthieu Mirville / DPPI

Autor navodi da je za sport potrebno "polarizovano prisustvo", igrač kod koga navijači više žele da izgubi nego što drugi žele da pobijedi, a to se na kraju svodi na Đokovića koji privlači trenutno daleko najveću pažnju medija, baš kao što je to bilo u Australiji kada je trebalo da bude deportovan i svi su o njemu pisali danonoćno dvije nedjelje.

"Poslije tog debakla u Australiji, Đokovićev bivši trener Boris Beker je u intervjuu za Bi-Bi-Si upitan zašto ljudi još uvijek ne vole Srbina. 'On nije za svakoga, razumijem...', odgovorio je trostruki osvajač Vimbldona: 'Ali, ne možete natjerati ljude da vas vole'. Možda bi svi trebalo da se potrudimo malo više", zaključuje američki novinar na kraju teksta u kome je pokušao da na realan način sagleda sve činjenice o izvještavanju o Đokoviću.