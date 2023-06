Najavljena kiša u Parizu! Novak Đoković će gledati u nebo pred finale Rolan Garosa!

Novak Đoković igra protiv Kaspera Ruda u Parizu, a mnogi prate i vremensku prognozu za ovaj meč... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković igraće protiv Kaspera Ruda za svoju 23. grend slem titulu. Finale Rolan Garosa zakazano je za nedjelju i počeće oko 14.30 časova. Dok se čeka početak borbe za trofej pojavila se i jedna informacija koja se neće dopasti mnogima. Prema najavama meteorologa očekuje se da će u Parizu padati kiša baš u tom periodu.

Naravno, svi znaju koliko prognoze mogu da budu nepredvidive i da ne mora da znači da će biit padavina, ali ukoliko se to dogodi, kome bi više odgovaralo? U teoriji bi vjerovatno Norvežaninu više prijalo da se meč igra pod zatvorenim krovom na stadionu "Filip Šatrije", mada se vjerovatno ni Novak ne bi previše bunio. Ako do toga dođe, uslovi za igru se mijenjaju, postaju sporiji i to prija više Kasperu. Srbin više voli da igra pod otvorenim krovom na šljaci, ali nije to faktor koji bi mogao da bude preloman. Doduše, Đokoviću dvoranski uslovi ne smetaju na tvrdim podlogama što je više puta dokazao. Zbog svega toga će Nole gledati malo i u nebo u Parizu prije finalnog meča.

Od početka turnira u francuskoj prestonici vrijeme je savršeno. Sunčano, sa preko 25 stepeni celzijusa u prosjeku. Izuzev povremenog naleta vjetra, posebno kada su se mečevi igrali u večernjim terminima, sve ostalo djelovalo je perfektno. Zbog toga je najavljena nagla promjena vremena vjerovatno malo iznenadila i navijače, ali ostaje da se vidi hoće li meteorolozi biti u pravu i u kakvim uslovima će se igrati finalni meč. Treba dodati i da će i Novak i Kasper na dan meča izaći na terene nekoliko sati prije početka susreta kako bi odradili svoje treninge.