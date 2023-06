SVI SMO ZABORAVILI, ALI ĐOKOVIĆ NIJE - PAMTI OD 2009! Nole zapamtio Federeru, a nismo čuli: Zato je ovo rekao Alkarazu!

Novak Đoković se gospodski ponio prema Karlosu Alkarazu pošto je i na svojoj koži osjetio kako izgleda kada vas stariji kolega "pljuje pred svima" zbog problema sa povredom.

Srpski teniser Novak Đoković je za plasman u finale Rolan Garosa, koje igra danas od 14.30 protiv Kaspera Ruda, morao da pobijedi trenutno najboljeg tenisera sveta Karlosa Alkaraza. Gledali smo spektakularan tenis u prva dva seta, nakon kog je rezultat bio 1:1, da bi početkom trećeg Španac počeo da osjeća grčeve u rukama, pa u nogama i potom u cijelom tijelu, sve kao posljedicu velikog stresa i fizičkog napora kome je bio izložen.

Sve to Đoković je savršeno dobro razumio i na konferenciji za medije pokušao je da utješi Španca biranim riječima, podsjetivši da su se i njemu slične stvari dešavale na početku karijere, samo što su mnogi to zaboravili. Đoković nije, posebno nije zaboravio kako su se drugi "razračunavali" sa njim zbog sličnih stvari, pa vjerovatno nikada neće zaboraviti ružno obraćanje svog velikog rivala Rodžera Federera tokom Australijan opena prije skoro deceniju i po. Kada ga je Federer "bacio lavovima", odnosno tabloidima, Đoković imao samo 21 godinu, dakle otprilike isto kao Karlos Alkaraz. Federer, tada iskusni teniser sa 28 godina, nije štedio kritike na njegov račun.

Đoković je zbog problema sa vrućinom u Melburnu i grčevima u mišićima morao da preda Endiju Rodiku u četvrtfinalu Australijan opena 2009. godine (na četiri gema pred poraz), pa se tada Rodžer Federer, rival Amerikancu u polufinalu, iz sve snage obrušio na Srbina.

"Đoković nije teniser koji se već nije predavao, tako da je to razočaranje. Ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je totalno završio da dobije taj meč. Dođe mi da kažem da ako nisi dovoljno fit da igraš, nemoj da igraš. Da je Novak vodio vodio 2:0 u setovima, ne vjerujem da bi predao dok je gubio 4:0 u posljednjem setu (gubio je 2:1, prim, aut.). Zahvaljujući Endiju, na kraju je odustao, natjerao ga je da igra do svojih krajnjih mogućnosti. Skidam mu kapu", kazao je Rodžer Federer koji je još u nekoliko navrata znao ovako da "pecne" Đokovića, iako je u medijima imao status "gospodina".

Ne zaboravimo da je u to vrijeme u Melburnu bilo 40 stepeni Celzijusa i da su brojni teniseri, posebno mladi, morali da predaju svoje mečeve jer njihovo tijelo nije moglo da izdrži takve napore. S vremenom, Đoković je naučio kako da "sluša svoje tijelo" i vodi računa do najsitnijih detalja, pa razumije samim tim i šta se desilo Alkarazu.

Španac je predao gem da bi dobio medicinski tajm-aut i počeo je bolje da se osjeća na terenu, ali nije bio na svom maksimumu u preostala dva seta. Na kraju je izgubio 6:1, 6:1, a Đoković mu je čestitao i poželio mu sreću u budućnosti. Dakle, za razliku od svog rivala Rodžera Federera, imao je razumijevanja za probleme koji mogu da se jave u tim godinama, pa je gospodski postupio i poslao mu poruku koja će ga obradovati.

"Prije svega da kažem da mi je žao što se sve ovako dogodilo i što je Alkaraz imao problema sa grčevima. Znam kako je to, vidio sam koliko se mučio i želim mu da se oporavi što prije. I na mreži poslije meča sam mu rekao da je mlad i da ima vremena za njega i siguran sam da će on mnogo puta osvajati ovaj turnir. Obojica smo imali problema, nisam se ni ja osjećao fizički dobro, bio sam na limitu, gotovo isto kao i Karlos. Imali smo izjednačen drugi set, on ga je zasluženo osvojio, a onda je uslijedio taj problem i počeo je neki sasvim drugi meč. Trudio sam se da ostanem fokusiran, što nije lako u tim trenucim, ali sam uspio. Drago mi je zbog toga, sraćan sam i nadam se da ću još jednom osvojiti ovaj turnir. Ostao mi je još samo jedan korak i obećavam da ću se truditi da ga napravim", kazao je Đoković.

Podsjetimo, Novak Đoković je od ovog meča je od ovih riječi pobijedio Federera čak 25 puta, a pretrpio je 14 poraza. Takođe, oborio je njegove rekorde po broju masters titula, grend slem trofeja i broja nedelja provedenih na vrhu ATP liste. Ako danas pobijedi Ruda, nastaviće da ispisuje stranice istorije koje će teško neko promijeniti.