Najveći Novakov hejter opsovao i priznao poraz: S**nje, on je najveći ikada kako god da pogledate!

Novak Đoković je titulu najvećeg tenisera koji je ikada hodao planetom odavno zaslužio. Ipak, sada mu to više baš niko ne spori.

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena! Znali smo to i ranije, ali sada kada je savladao Kaspera Ruda u finalu Rolan Garosa i upisao 23. titulu na najvećim teniskim turnirima, a uz to počeo i 388. nedjelju na vrhu ATP liste, i najveći kritičari moraju da odstupe.

Poznati američki teniski novinar Ben Rotenberg jedan je od najvećih kritičara Novaka Đokovića i tokom godina je koristio svaku priliku da ga napadne, ali sada je priznao svoj poraz!

"Novak Đoković je osvojio svoju 23. grend slem titulu i postao je prvo čovjek koji je osvojio svaki grend slem tri puta. Kako god to pogledate statistički, nikada nije postojao čovjek koji igrač tenis koji bolje igra tenis od ovog čovjeka", naveo je u jednom od svojih tvitova poslije finala Ben Rotenberg.

On se osvrnuo i na turnir koji je iza nas, a na kome je srpski teniser zaista nevjerovatno dominirao. Kada se pogledaju statistički podaci, jednostavno nema boljeg!

"Novak Đoković je igrao šest tajbrejkova na Rolan Garosu ove godine. Osvojio je svih šest. Uzeo je 42 poena u tim tajbrejkovima i izgubio samo 13. U tim tajbrejkovima je uspio da uzme 15 vinera. Imao je 0 neiznuđenih grešaka. To je neko GOAT (Greatest of All time tj. Najveći ikada) s**nje!", napisao je Rotenberg.

Nije mogao ni on da sakrije oduševljenje partijama srpskog tenisera pa je istakao da je nešto čak i impresivnije od potpuno nevjerovatne činjenice da Novak ima 23 osvojena grend slema.

"Više od samog broja grend slem titula, gdje ne mislim da je velika razlika između 23,22 i 20, ovo je ono gdje Đoković bježi konkurentima u debati o najvećem ikada. Novak je jedini koji je uspio da sva četiri Grend slema drži u istom momentu, a sada je blizu da mu to uspije treći put", naglasio je Rotenberg.