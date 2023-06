ĐOKOVIĆ IDE PO KALENDARSKI GREND SLEM! Ivanišević napravio šou: "Samo Balkanac može da trenira Balkanca"

Goran Ivanišević pričao je o radu sa Novakom Đokovićem, planovima, ciljevima...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković dominira tenisom, osvojio je 23. grend slem titulu i ne planira tu da stane. Ove sezone već je podizao pehare na Australijan openu i Rolan Garosu, ostali su još Vimbldon i US open. Može li da kompletira kalendarski grend slem? Njegov trener Goran Ivanišević uvjeren je da je to moguće.

Po titulama sa četiri najveća turnira prestigao je Rafaela Nadal koji ima 22 trofeja. Ciljevi su postavljeni. "Ja sam rekao da će Nadal i Novak prestići Federera prije nego što sam postao trener. Uspjeli su to. Falio je Nadal u Parizu, on je borac. Ako se vrati, on će opet biti opasan. Za Novaka ne znam granicu. Bilo bi lijepo da osvoji kalendarski grend slem. Tijelo mu je fantastično. Idemo, dok idemo. Karavan ide, a niko ne zna gdje ćemo se zaustaviti. Autoput nema granice. On je zdrav, spreman, fokusiran, Što se mene tiče, ne mora da se zaustavlja", rekao je Ivanišević na konferenciji.

Priznaje da je značajno i to što sa Novakom priča isti jezik. "Naravno da je važno što pričamo isti jezik, niko ne razmišlja na engleskom. Balkanski mentalitet je da ja znam šta će on napraviti. Balkanac može da trenira bilo koga, ali Balkanca može samo Balkanca. Saradnja je dobra. Teško je reći koji mu je najdraži grend slem, svaki je poseban, ali hajde da se najviše pamti ovaj Rolan Garos zbog rekorda."

Rodžer je u penziji, Nadalu će naredna sezona biti posljednja, Marej se bori, ali mu ne ide, ko bi mogao da ih zamijeni? "Neće tenis nikada više imati veliku četvorku. Meni će Karlos Alkaraz biti favorit, kao teniser i osoba. Način na koji tenis, uvijek nasmijan. On je već zvijezda i kad Novak ode sa scene Alkaraz je sljedeći."

Za kraj je upitan i šta misli kako bi izgledao meč između njega i Novaka. "Volio bih da igram sa Đokovićem, samo sam trenirao sa njim. Znajući sve što znam, vjerovatno bih izgubio, mada bi zavisilo i od podloge. Bilo bi zanimljivo, volio bih to da vidim. Što se moje karijere tiče, protiv tog nesrećnog Samprasa bih drugačije igrao. Uništio mi je pola života, neka finala bih igrao drugačije protiv njega", sa osmijehom je zaključio Ivanišević.