Konačno! Federer progovorio o Đokoviću: Mislili smo da je 15 trofeja PLAFON, svi zaboravljaju jedno o Novaku!

Rožer Federer konačno se oglasio o uspjehu Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Poslije nekoliko dana ćutanja, Rodžer Federer (41) se oglasio o pobedi Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Nakon što je Rafael Nadal dva puta čestitao Srbinu, Švajcarac je takođe uputio lijepe riječi na račun svog velikog rivala i priznao je da je srećan zbog njegovog uspjeha:

"Novak Đoković je izgurao do 23. titule i izgleda kao da će da osvaja još dugo vremena. To je sjajno. I želim mu sve najbolje. Takođe, što se tiče načina na koji to radi, on više nije najmlađi, a to zaboravljamo, jer izgleda mlado i pobjeđuje kao da je mlad, a to nije lako. Mislim da je ostvario nevjerovatnu pobjedu, pa ne mogu biti srećniji."

"Mislim da je nevjerovatno to što je Novak uradio. Sjajno je za tenis, sjajno je za sport, kada tenis piše sopstvenu istoriju. Nadovezao se na ono što smo vidjeli od Serene Vilijams, od Rafe, od mene, sada od Novaka... I ovo je sjajno vrijeme za tenis. Sjajno je biti i teniski navijač, kao što je sjajno i biti igrač", dodao je Federer.

On se osvrnuo i na period kada je on počinjao tokom devedesetih.

"Pamtim kada sam došao na ATP tur i kada je Pit Sampras osvojio 14 grend slemova. Pomislili smo: 'OK, taj rekord će važiti vječno.' Poslije toga sam ja osvojio 15, pa smo gurali jedan drugog do 20. Ne pamtim ko je bio prvi na 20, a onda je Rafa stigao do 22, sada je Novak do 23 i vjerujem da će on to raditi još dugo", kazao je Federer.

Federer se prošle godine penzionisao baš u Novakovom prisustvu u Londonu, gdje je uplakan odigrao Lejver kup i u suzama se oprostio od aktivnog igranja. Tokom velike karijere, Federer je osvojio čak 20 grend-slem titula i dugo je bio lider u toj trci. Posljednji grend slem trofej podigao je 2018. na Australijan openu, a najuspješniji je bio na Vimbldonu, gdje je osam puta bio šampion.