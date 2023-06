Novak izgubio prvo mjesto, ali može odmah da se vrati!

Novak Đoković izgubio je prvo mjesto, ali bi vrlo brzo mogao da se vrati na tron.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković izgubio je prvo mjesto na ATP listi, sada gleda u leđa Karlosu Alkarazu i ima 7.595 bodova, 80 manje od mladog španskog igrača (7.675). Da mu nisu "ukrali" 2000 poena sa prošlogodišnjeg Vimbldona stvari bi bile potpuno drugačije, ali je to već ispričana priča. Ono što je mnogo bitnije jeste to da Srbin može da se vrati na vrh ekspresno, već u Londonu. Potrebno je da tamo ostvari bolji rezultat od glavnog rivala.

Jasno je svima da je Nole glavni favorit na londonskoj travi, ali čak i u slučaju da se dogodi iznenađenje i da ne osvoji titulu, na tron može da se vrati i poslije tog turnira. Jedan podatak svakako raduje i srpskog asa i navijače. Do kraja US opena (11. septembar) Novak ne brani ni jedan jedini poen, dok Alkaraz za to vrijeme mora da odbrani 2.650 poena. A, poslije tog turnira, pa sve do kraja 2023. godine Đoković brani 2.850, a Karlos 3.000 poena. Dakle, sav pritisak je na Špancu.

Svjestan je toga i Karlos koji je poslije osvajanja titule u Kvinsu preuzeo lidersku poziciju i biće prvi nosilac na trećem grend slemu sezone.

"Možda jesam broj jedan, ali moje šanse na Vimbldonu se ne mijenjaju zog toga. Novak dolazi", poručio je Alkaraz. Zna dobro i on da rang-lista ne pokazuje pravu sliku, vidio je to i u polufinalu Rolan Garosa...