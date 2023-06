ISPRED NOVAKA SAM, ALI KAKVE TO UOPŠTE IMA VEZE? Španac "skinuo" Đokovića pa iskreno priznao kako stoje stvari

Karlos Alkaraz, novi prvi reket svijeta, iskreno je govorio o situaciji na vrhu ATP liste.

Izvor: Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je svoj prvi trofej na travi, jer je trijumfovao u Kvinsu, u finalu protiv Aleksa De Minora. Poslije meča, bio je upitan za to što je ponovo prvi na ATP listi i to na malo više od nedjelju dana preij Vimbldona.

"Prvi sam, ali to ne mijenja mnogo pred Vimbldon, jer Novak stiže", iskreno je priznao Španac koji je nedavno izgubio u polufinalu Rolan Garosa od Đokovića.

"Osjećam se sada bolje nego prije nedelju dana, očigledno je. To što sam se ponovo vratio na prvo mjesto ATP liste daje mi dodatnu motivaciju i samopouzdanje. Ali to neće previše promijeniti ako je on 'Broj dva'", dodao je Španac.

Zanimljivu izjavu Alkaraz je dao prije nedjelju dana, kada je rekao da Nik Kirjos ima najbolje šanse da zaustavi Đokovića na Vimbldonu.

"Ne kažem da nisam sposoban da pobijedim Novaka, ali mislim da imam manje šanse na travi nego na drugoj podlozi. Mislim da Kirjos ima veću priliku da pobijedi Novaka na travi nego drugi teniseri", rekao je Španac.

Alkaraz je prošle godine stigao samo do četvrtog kola na Vimbldonu, a sada će pred sobom imati novi izazov - da spriječi Novaka da osvoji i treći grend slem trofej ove sezone.