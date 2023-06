Zašto je Alkaraz imao grčeve na meču protiv Đokovića? Njegov fizioterapeut otkrio šta se desilo

Talentovani španski teniser Karlos Alkaraz nije igrao loše, ali se zbog grčeva ugasio protiv Novaka Đokovića.

Novak Đoković je osvojio 23. grend slem titulu u Parizu, pobjedom nad Kasperom Rudom u finalu Rolan Garosa, a u polufinalu turnira savladao je španskog tenisera Karlosa Alkaraza. Mladi teniser je bio prvoplasirani na ATP listi prije tog turnira, ali je u polufinalu imao strašnih problema - od početka trećeg seta borio se sa grčevima zbog kojih nije mogao ozbiljnije da parira Đokoviću.

Nedavno je o problemima koje je imao tokom polufinalnog meča na Rolan Garosu govorio i španski teniser Karlos Alkaraz, a sada je njegov fizioterapeut Huanho Moreno. Iz izjava ovog stručnjaka može se naslutiti ono što se već danima "šuška" - Karlos se uplašio kada je na drugoj strani terena vidio najboljeg igrača svih vremena.

"Mora se reći da nije riječ o povredi. Grčevi se mogu javiti biološki ili psihološki, ponekad istovremeno. Ono što radimo sa Karlosom je kontrola biološkog, kontrola da uzima sve što mu je potrebno. Da mu ne nedostaje minerala ili bilo šta drugo od hranljivih sastojaka. Tijelo kada primjeti da nedostaje neki hranljivi sastojak, stvara grč u mišićima, ali mi smo Karlosa dobro spremili“, rekao je Huanho za "Punto de Break“ i nastavio, objašnjavajući gdje je bio problem:

"To je isto tijelo koje je igralo u težim uslovima, toplote i vlažnosti, od onih u Parizu. Isto tijelo je oborilo rekord na US openu sa mečom od pet sati i 20 minuta. Ista je ekipa, isti trening. Ovo je moglo da se desi u prethodnim mečevima. Ali, nikada se nije desilo, bez obzira na uslove i igru."

Pored toga što mu je zadatak da Alkaraz bude maksimalno pripremljen za napore na terenu sa fizičke strane, Moreno mora da misli i o ostalim aspektima igre. Smatra da je upravo tu bio problem, a on nije imao rješenje da opusti mladog tenisera.

"Što se tiče psihološkog dijela, radi se i na tome. Tim uvijek nastoji da na svaki meč on stigne što opušteniji, ali to nije tako lako. Mogu da mu dam dovoljno energije i hranljivih materija da se bori protiv Đokovića u petom setu, ali ne mogu da budem u njegovoj glavi da kontrolišem tenziju koju meč može donijeti", rekao je trener mladog Španca.

Moreno i njegovi saradnici prate svaki korak Karlosa Alkaraza, veoma im je bitno da znaju šta jede, koliko spava, kada se nervira i slične stvari koje mogu da mu utiču na kvalitet tenisa. Ovog puta je bilo drugačije, Karlos Alkaraz nije bio spokojan dan pred meč, pa je na samom terenu bio nervozniji nego ikada.

"Uvijek ga pratim noć prije ovakvih mečeva, tako da znam kakav je njegov nervni sistem. U ovom slučaju nije bilo isto kao ranije. U finalu US opena protiv Kaspera Ruda nije bio takav. Na dan finala Indijan Velsa protiv Danila Medvedeva nije bio takav. Pitanje sna je veoma važno i te noći Karlos nije uspio da se oporavi kao obično, posebno na psihičkom nivou. Tim u ovom pogledu ne može ništa da uradi. Te noći je otišao na spavanje sa mislima koje mu nisu davale da spava dobro, nervi nisu prestali sa radom", ispričao je Huanho Moreno i otkrio da je to bila važna lekcija:

"Bio je to prvi put da je igrao protiv Đokovića u polufinalu Rolan Garosa. Grčevi uvijek dolaze u trenutku opuštanja. Smiješno je, ali desilo se baš kada je Novak poslije drugog seta otišao u svlačionicu. Tada je Karlos bio svjesniji svega što se dešava. To je trenutak kada je mislio da ima kontrolu, tijelo se opustilo, sve dok se Đoković nije vratio na teren i tada je shvatio da i ne kontroliše baš toliko stvari, da može da mu pravi i dalje probleme. To je za njega nova situacija, prvi put je imao takav osjećaj, pomoći će mu da nauči neke stvari. Sljedeći put kada se budemo suočili sa Đokovićem na Grend slemu, neće nam biti prvi put. Ovo iskustvo, plus sve što smo mu objasnili, pomoći će mu da izađe psihički dosta spremniji."