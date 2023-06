"NOVAČE, JE L' MISLIŠ NA DOLARE!?" Novinar pecnuo Đokovića, Nole ga odmah poklopio: Održao govor za sva vremena!

Novak Đoković je tokom prošlogodišnjeg završnog mastersa govorio o zaradi u tenisu, a snimak je prethodnih dana postao viralan. Novakova lekcija o novcu je i te kako vrijedna.

Izvor: Youtube/Tennistic Productions

Novak Đoković zaradio je u dosadašnjem toku karijere oko 170 miliona dolara, po čemu je najplaćeniji u istoriji ovog sporta. U pitanju je samo novac koji je zaradio od učešća na turnirima, neke njegove kolege poput Rodžera Federera čak imaju i veće sponzorske ugovore, a ne bi trebalo zaboraviti i da Nole kroz humanitarne organizacije pokušava da pomogne svima kojima je pomoć i potrebna, o čemu se nedovoljno priča.

Sigurno će tako biti i poslije Vimbldona na kome je novčani fond nikad veći, a ovih dana na društvenim mrežama "zavrtio" se Novakov govor baš na temu finansija i zarade u tenisu. Tokom završnog mastersa prošle godine u Torinu, jedan australijski novinar pokušao je da "isprovocira" Đokovića potezanjem priče o zaradi, a srpski as je imao spreman sjajan odgovor.

"ATP je objavio da zarađuješ više novca nego bilo ko... Ako i ovdje osvojiš turnir, dobićeš oko 4,7 miliona dolara. Da li razmišljaš uopšte o dolarima za vreme tur...?", kazao je novinar, na šta je Novak "uletio" i prekinuo pitanje: "Ne, samo o evrima!", nasmijao se Đoković. "Razmišljam samo o evrima i dinarima...", rekao je srpski teniser i nastavio je da se šali: "Ibrahimović je neki dan pričao kada je igrao za Los Anđeles Galaksi i novinar ga je pitao da li bi odbio 100 miliona da pređe u drugi klub. Rekao je da, na šta je novinar rekao "Zar to nije mnogo novca?". Ibrahimović je poručio da novac nije važan, ali mnogo novca je važno. A sto miliona nije dovoljno..."

Novak Đoković o novcu Izvor: Youtube/Tennistic Productions

"Nije da ja razmišljam tako, ali vidite. Sve je javno i ljudi mogu da vide koliko zarađujemo, a mediji ne pišu o porezu i sličnim stvarima poput naših troškova, ali i to je u redu. Ne mogu da sjedim ovdje i pričam o novcu kao problemu u mom životu. Imao sam mnogo sreće u životu, a to je posljedica mog dobrog igranja tenisa. Svaki evro koji sam zaradio je došao poslije mnogo znoja i krvi. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo, znam kako je kada si bez dinara sa pet članova porodice dok traje rat, sankcije... Nemojte da zaboravite gdje sam ja odrastao i to mi pomaže u životu da sve više cijenim", naglasio je Đoković koji je inače i osvojio ovaj turnir u Torinu.

Podsjetimo, Novak Đoković je pao na drugo mjesto ATP liste početkom ove nedjelje pošto je odlučio da uoči Vimbldona ne igra na turnirima, odnosno odmah poslije osvajanja Rolan Garosa otputovao je na odmor sa suprugom Jelenom. To je iskoristio mladi Karlos Alkaraz, ali to neće mnogo promijeniti pred žrijeb za Vimbldon koji je u petak. Turnir počinje 3. jula.

