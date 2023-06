"IGRAĆEŠ TI NOLE DO 60. GODINE..." Đoković pobijedio pred Vimbldon, pa dobio hit pitanje: Hoćeš da jedeš travu?

Novak Đoković vrlo dobar na egzibicionom turniru koji igra uoči Vimbldona.

Izvor: Twitch/GiorgioArmaniTennisClassic/Screenshot

Novak Đoković pobijedio je Frensisa Tijafoa na egzibicionom turniru u Harlingem klubu pošto je nakon 1:1 u setovima (6:3, 6:3) dobio odlučujući taj-brejk 10:7. Dobra vijest je da je Nole igrao bez ikakvog zavoja na butini, koja ga je mučila za vrijeme Rolan Garosa, tako da će potpuno spreman dočekati Vimbldon.

Đoković se zabavljao, sve vrijeme se šalio sa Tijafoom, ali se povremeno igrao i ozbiljan tenis. Na kraju, Tijafo je čestitao Đokoviću i ostao da sasluša njegovu izjavu do kraja, a kada je Nole rekao da mu je čast da igra sa "mladim teniserima", Amerikanac se ubacio i dodao mu: "Igraćeš ti do 60. godine...". To je nasmijalo Đokovića koji zaista i u 37. godini igra nevjerovatan tenis i zato je favorit broj jedan na Vimbldonu.

"Bilo je bitno da igram pred Vimbldon, ovde je zaista divno. Hoću li jesti travu? Ne, jedem samo vimbldonsku... Vimbldon je najvažniji turnir na svijetu i nisam jedini koji je sanjao da ga osvoji. Imao sam priliku da izađem na travu pred Centralni teren i to je velika čast za mene, pošto prethodnih godina to nije moglo. Kad god sam ovdje, kao da sam prvi put", kazao je Đoković.

Podsjetimo, Vimbldon počinje 3. jula i Novak Đoković će biti drugi nosilac iza Karlosa Alkaraza, a svoje protivnike na turniru koji pokušava da osvoji pet put zaredom saznaće u petak na žrijebu.

