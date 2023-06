"U NEBO GLEDAM, PROLAZE VEKOVI!" Novak Đoković se iz Londona javio zbog VIDOVDANA - fotografija sve govori!

Novak Đoković poslao je iz Londona poruku za Vidovdan.

Novak Đoković sprema se za pohod na titulu na Vimbldonu. Prije svega toga oglasio se na svom Instagram profilu i poslao poruku za Vidovdan. Postavio je fotografiju i napisao "U nebo gledam, prolaze vekovi... Vidovdan", napisao je srpski teniser i oduševio naciju.

Njegova poruka brzo se proširila na društvenim mrežama i svi su oduševljeni tom objavom. Poželjeli su mu sreću i novu grend slem titulu u komentarima. Novak je do sada u karijeri osvojio 23 slema, ispisao je istoriju na Rolan Garosu i pokušaće dodatno da uveća taj broj na londonskoj travi.

Uoči starta turnira Karlos Alkaraz ga je pretekao na rang listi i Španac će biti prvi nosilac na takmičenju. Doduše, on je zabrinuo sve pošto se povukao sa turnira koji je trebalo da mu bude generalna proba za Vimbldon. "Prvi sam, ali to ne mijenja mnogo, jer Novak stiže, on je glavni favorit", poručio je Alkaraz. Pogledajte Novakovu poruku:

