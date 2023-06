"Novakova sramota, prikazuje lažnu sliku!" Bivši šampion Vimbldona prozvao Đokovića!

Novak Đoković je ponovo na temi bivših tenisera, ovoga puta šampiona Vimbldona iz 2012. godine.

Bivši šampion Vimbldona Frederik Nilsen, koji je zajedno u paru sa Džonatanom Marejem osvojio titulu 2012. godine, žestoko je prozvao Novaka Đokovića u intervjuu za jedan lokalni list. Bivši teniser, čiji je najbolji plasman u singlu samo 190. mejsto, dao je sebi za pravo da udari na najvećeg svih vremena tako što ga je optužio da u javnosti želi da prikaže "lažnu sliku o sebi", dodajući da vjeruje da je potpuno drugačiji od onoga kako se prikazuje!?

"Upravo za to mislim da je sramota za Novaka Đokovića. Volim kod njega mnogo stvari, ali me nervira što se ne zalaže za sebe. Pokušava da prikaže sebi u svijetu da je drugačija osoba od onoga što jeste. Mislim da mu to nije potrebno", rekao je Nilsen uoči početka Vimbldona koji se igra od 3. jula.

Ironije li, ali upravo je Novak Đoković najveća žrtva medija u savremenom sportu. Mnogo puta su mediji, prije svega u SAD i Velikoj Britaniji, pokušali da iskrenu sliku o srpskom teniseru, pa se tako izgleda otelo mišljenje da je ona prava slika - zapravo lažna. I po komentaru Nilsena jasno se vidi da su uspjeli u toj namjeri, pošto je Danac prihvatio novi narativ i jednostavno mu zbog toga Nole nije simpatičan.

Bez obzira na sve, Đoković je i dalje najbolji teniser svijeta, iako je zvanično na drugom mjestu ATP liste, a mnogi smatraju da bi mogao da ga jednoga dana naslijedi Nilsenov sunarodnik - Holger Rune. I o njemu se u posljednje vrijeme piše zbog prikaza u medijima, pošto često Rune "izgubi živce".

"Mislim da je Holger Rune dobar u medijima i u odnosu na to kako se predstavlja na društvenim mrežama. On je pošten i u toj mjeri stoji iza sebe. Ima i nekad dobre i smiješne odgovore, mislim da je dobar i na televiziji. Znamo kako se Nik Kirjos predstavlja u raznim medijima, a Holger ima malo toga u sebi. Ne plaši se da da nešto od sebe. Ima stav, koji mu pomaže da izgradi vrijednost van terena", zaključio je Nilsen.

