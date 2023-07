KAKO JE RUMUNIJA DALA SRBIJI 17 GOLOVA, A ITALIJI DVA? Selektor se oglasio poslije debakla srpskih vaterpolista!

Selektor "delfina" Uroš Stevanović nezadovoljan je zbog šokantnog poraza srpske reprezentacije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije razočarala je na FINA Svjetskom kupu pošto je zaustavljena već u četvrtfinalu protiv Njemačke, a čini se da je to potpuno deprimiralo "delfine" koji su potom poraženi i u doigravanju od petog do osmog mjesta. Od srpskog tima bila je bolja Rumunija 17:14 (7:4, 3:3, 3:4, 4:3) i to samo dan pošto je dala samo dva gola Italiji, što je dovoljan dokaz kako je izgledala odbrana.