"Novak ima trofej Vimbldona u džepu, da se ne lažemo!" Cicipas šokirao novinare u Londonu: Mislili ste da će da padne?

Novinari su htjeli da naljute Grka, ali njemu je jasno zašto je Novak toliko veliki.

Novak Đoković je ispisao sve moguće stranice teniske istorije, ali kako sam kaže, ne planira da stane! Nema namjeru da dopusti bilo kome da mu uzme trofej na Vimbldonu, a to znaju i njegovi najveći rivali. Jedan od igrača mlađe garde koji nikako ne može "preko" Novaka da uzme grend slem trofej je Stefanos Cicipas.

Grčki teniser je izgubio finale Rolan Garosa od Novaka, a sada su ga novinari pitali da li mu smeta to što teniski eksperti smatraju da "Novak Đoković ima trofej Vimbldona u džepu". Ne smeta mu!

"Nekako on ima taj trofej u džepu, to je istina. Ja ludački želim da mu se osvetim i pokažem da sam sposoban da uradim nešto veliko, ali on je uspio da pronađe tajni recept za osvajanje svakog grend slema. Uspijeva na svakom turniru da ode daleko bez problema protiv bilo koga. Igra kao sat!", rekao je grčki teniser.

On je uporedio Novaka i Rafaela Nadala i istakao da je cijela posvećenost i priprema Đokovića tijelu, igri, karijeri, ishrani dovela do toga da na kraju on pobjeđuje u trci za najvećeg ikada.

"Gledao sam njegove rutine i vidio sam koliko je posvećen svemu što radi. Potpuno je normalno to što igra na ovom nivou. Ne želim ništa ružno da kažem o Nadalu, ali njegove drugačije rutine su ga u karijeri dovele do povreda i svega što znamo da mu se dešava. Novak je to izbjegao, njegova dijeta je nešto najnevjerovatnije u tenisu, njegov oporavak je najnapredniji od svih koje sam vidio i nešto od toga sam ja uzeo i dodao svojoj igri. Mislio bi čovjek da će u ovim godinama da padne, što je normalno, ali to nije slučaj", rekao je Cicipas.

