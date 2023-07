ODLOŽENI MEČEVI NA VIMBLDONU, PROBLEM I ZA NOVAKA: Nema tenisa - šta ovo znači za Đokovića?

Odloženi su i zvanično svi mečevi na Vimbldonu koji nisu na terenima pod krovom..

Izvor: Profimedia

Organizatori Vimbldona donijeli su odluku - svi mečevi koji se ne igraju na terenima pod krovom su odloženi za srijedu zbog kiše. Dakle, tenis se igra samo na Centralnom i na terenu broj 1 i tu će vjerovatno biti prebačen još neki duel iz današnjeg programa, u zavisnosti od toga kada se program tamo završi.

Ovo bi mogao da bude problem i za Novaka Đokovića. Planirano je da on igra u srijedu i s obzirom na to da će sigurno biti na jednom od dva terena sa krovom ne bi trebalo da bude problema, ali sve zavisi od organizatora. Prvenstveno zbog mečeva koji se nalaze u njegovom dijelu žrijeba i to bi moglo da prouzrokuje poteškoće.

Novak igra protiv Džordana Tompsona (Australija) i to je ono što se sigurno zna, ali njegov rival u trećem kolu je pod upitnikom. Sten Vavrinka je već obezbijedio prolaz i čeka meč Tomasa Ečeverija i Zapate Miraljesa koji su u ponedjeljak započeli četvrti set u momentu prekida. Jasno je da pobjednik tog meča ne može isti dan da odigra dva meča...

Što se ostalih srpskih predstavnika tiče Hamad Međedović je izgubio prvi set od O'Konela kada je pljusak počeo, dok Laslo Đere i Natalija Stevanović nisu stigli da izađu na teren i oni su na čekanju.

BONUS VIDEO: