"JA PLAČEM, KAD ETO GA NOVAK!" Natalija napravila čudo, pa je poslie ispadanja tješio Đoković

Natalija Stevanović je imala sjajan susret nakon ispadanja sa Vimbldona, naletjela je odmah na Novaka Đokovića.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Twitter/Wimbledon/printscreen

Natalija Stevanović je napravila najveći rezultat u karijeri plasmanom u treće kolo Vimbldona gdje je uspjela da namuči dvostruku šampionku Petru Kvitovu, ali na kraju su je kiša i neke loše sudijske odluke sprečile da napravi još jedno iznenađenje.

Poslije meča je za "Sport klub" otkrila da je nakon što je meč završen ona pustila i suzu, a onda se tu pojavio Novak Đoković. Prišao je o srpskoj teniserki najbolji svih vremena i pružio joj je podršku, a sada je otkrila i kako je izgledao njihov susret.

"Joj jeste, sreli smo se. Baš smo se ovih dana mimoilazili i sada samo što sam izašla sa meča bila sam puna emocija, dozvolila sam sebi i koju suzu jer je bio gotov turnir za mene. Tada baš kad sam sjela na biciklu - eto ga Nole", počela je priču Stevanovićeva pa nastavila: "Ja onako polu u suzama... I on me pitao šta je bilo i kada su mu rekli da sam izgubila zagrlio me. Ja tad - vuf! 'Ma nemoj sada čovječe, bre, ti igraš danas meč, fokusiraj se danas na sebe. Nisu ovo ni tužne ni radosne suze.' On je rekao - Samo napred mala! I nastavio svojim putem čovjek", otkrila je ona.

Stevanovićeva je istakla i da će novac dobijen od nagrada na turniru iskoristiti da vrati dugove koji su se nagomilali tokom karijere, a sada je čeka odmor, pa nastavak sezone. Za sada je prijavljena za turnir u Argentini za tri nedjelje, ali nije isključeno da ona dobije pozive za neke veće i bolje turnire zbog igara u Londonu.