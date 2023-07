"KRAĐA! ŠTA JE OVA ŽENA SLUŠALA I GLEDALA?" Komentator pobjesnio u prenosu: Pokrali su Nataliju! (VIDEO)

Komentator RTS-a pobjesnio je zbog sudijske krađe na meču Natalije Stevanović.

Izvor: RTS2/Screenshot

Meč srpske teniserke Natalije Stevanović i češke predstavnice Petre Kvitove prekinut je zbog kiše u drugom setu i to u najgorem trenutku po Nišlijku. Nakon što je Kvitova dobila prvi set 6:2, Natalija je uspjela da zaigra bolje u drugom setu i da na vrijeme vrati brejk, pa je pred pauzu vodila 5:4. Ipak, možda je taj rezultat mogao da bude i bolji po nju da je jedna sudijska odluka nije koštala izgubljenog poena.

U trećem gemu drugog seta Kvitova je napravila brejk, ali pošto je sutkinja ukrala poen Stevanovićevoj. Ona je odservirala as dok je Kvitova vodila 30:15, pogrešno je procijenjeno da je bio aut, zbog čega je Natalija tražila intervenciju hok-aj sistema. A kada je potvrđeno da je u pravu, tek onda je nastao haos!

Stevanovićeva je zahtijevala objašnjenje sutkinje iz Brazila koja je tvrdila da je Kvitova "dirala loptu reketom" i da zbog toga ne može da joj da poen, a i Čehinja je sramno ćutala iako je znala da to nije istina. To je žestoko iznerviralo Nišlijku, ali možda još više komentatora RTS-a Vladimira Mijaljevića koji je pobjesnio zbog ukradenog poena, tako da je emotivnom reakcijom pokazao koliko i njemu znači Natalijin meč.

"Ovo je as! I to broj dva...", kazao je komentator na Javnom servisu prije nego što je shvatio da je došlo do previda: "Kako prvi servis, zar ovo nije poen? Zaista šteta... Ovo mora da bude poen za Nataliju, nije je vratila uopšte! Ma nema šanse da je ta odluka, ne, ne, ovo je krađa! Nije istina da je ta odluka bila. Ma kakvi, ma nema govora, ovo je stvarno sramna odluka Brazilke! Toliko se kasno čulo aut, šta je ova žena slušala i gledala. Kriminalna odluka!", zapitao se srpski komentator o poenu koji je nažalost poljuljao Nišlijku i donio potom brejk Kvitovoj.

