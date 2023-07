VIMBLDON NOVAKA NATJERAO DA ČEKA: Još se ne zna kad će Đoković na teren

Ako Beatriz Hadad Maja odigra kako zna... Nećemo skoro vidjeti Novaka na terenu.

Izvor: Wimbledon.com/Printscreen

Novak Đoković je u nedjelju cijeli dan čekao da izađe na teren, ali je dočekao da zaigra tek oko 21:40. To je značilo da nije mogao na vrijeme da završi svoj duel sa Hubertom Hurkačom i taj meč će se nastaviti danas. Zbog toga su se bunili čak i Endi i Džejmi Marej, ali sada se pojavljuje još jedan problem za Novaka.

Njegov potencijalni rival u četvrtfinalu Andrej Rubljov je već sada imao skoro cijeli dan da odmori jer je završio svoj duel sa Aleksandrom Bublikom nešto prije 18 časova u nedjelju, a kako sada stvari stoje Đokovića i u ponedjeljak očekuje dugo, dugo čekanje da izađe na teren.

Program na Centralnom terenu počinje od 14:30, a da je neki drugi meč stavljen za prvi susret na tom terenu možda bismo već oko 16 časova mogli da očekujemo Đokovića na travi. Ovako bi opet u sumrak mogao na teren, a razlog je to što će se na travi "Ol Ingland klaba" prije njega naći Beatriz Maja Hadad.

Prvi duel na kultnom terenu u ponedjeljak Brazilka igra sa braniteljkom titule iz prošle godinje Elenom Ribakinom, Ruskinjom koja igra pod zastavom Kazahstana, a ono što brine sve Novakove navijače je to što Hadad Maja redovno igra maratonske mečeve.

Na ovogodišnjem Vimbldonu je samo u trećem kolu imala lak posao kada je brzo pobijedila Soranu Kristeu 6:2, 6:2, ali je prije toga odigrala dva trilera. U prvom kolu je Juliju Putincevu dobila 3:6, 6:0, 6:4 u meču koji je trajao preko dva sata, a onda je Žaklin Kristeo pobijedila 4:6, 6:2, 6:4 za dva i po sata.

Ono što su svi zapamtili je njen nastup na Rolan Garosu, kada je redom igrala po tri seta i po duže od dva sata, a jednom čak skoro četiri. Na šljaci u Parizu prvo je savladala Dijanu Šnajder 6;2 5:7, 6:4 za dva sata i 40 minuta, a onda je u trećem kolu bila bolja od Ekaterine Aleksandrove 5:7, 6:4, 7:5 za dva sata i 51 minut. Potom je uslijedio sada već kultni meč protiv Sare Soribes Tormo u kome su teniserke ostale na terenu skoro četiri sata. Na kraju je bilo 6:7, 6:3, 7:5 i kada su je pitali kako je sve to izdržala pomenula je Novaka.

"Moj trener mi je poslao intervju Novaka Đokovića i on je pričao o tome kako je on nervozan na mečevima. Ako je Đoković nervozan, ko sam ja da ne budem? To je normalno i moramo to da prihvatimo i da se poboljšamo pod pritiskom", rekla je Beatriz Hadad Maja nakon najdužeg ženskog meča na Rolan Garosu i jednog od najdužih u istoriji ženskog tenisa.

Nije tu bio kraj njenim maratonima, pa je pobijedila Ons Žaber u četvrtfinalu za dva i po sata, a rezultat je bio 3:6, 7:6, 6:1. Ako bude raspoložena da opet odigra neki triler kao protiv Sare Soribes Tormo, mogli bismo Novakov meč da čekamo i do 7 sati uveče...