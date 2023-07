ALKARAZ IMA ONO ŠTO ĐOKOVIĆ NIKADA NIJE IMAO! Sraman tekst Britanaca: "Ovo je kraj njegove dominacije, kralj je MRTAV!"

Poraz Novaka Đokovića od Karlosa Alkaraza britanski mediji vide kao nešto mnogo više...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković izgubio je od Karlosa Alkaraza u finalu Vimblona, propustio je svoje prilike da dođe do 24. grend slem titule. Da je pustio lopticu da padne kod onog jednog poena... Ali, sada je gotovo, vrijeme ne može da se vrati, a britanski mediji poraz srpskog asa vide kao nešto mnogo više. Za njih je ovaj meč pokazatelj "da je kralj mrtav i da je rođen novi kralj tenisa."

Na US openu će se vidjeti ko je zaista u pravu, a do tada britanski "Dejli Mejl" smatra da je ovo kralj jedne ere i kraj dominacije srpskog igrača. Ubijeđeni su da je ovo bila predaja krune. "Ovo je bio meč Novaka Đokovića protiv ostatka svijeta i seizmička pobjeda Karlosa Alkaraza može da zbaci novu eru. Ovo je bio dan u kom smo gledali kako Srbin stari", stoji kao naslov teksta Olivera Holta.

U prvi plan ističu činjenicu da je Novak rođen 1987, a Alkaraz 2003. godine. "Na kraju usamljenost je bila previše za Novaka, izolovanost je bila previše za njega, nešto šta je uspijevao tokom većeg dijela karijere. Obično se smijao u lice takvim situacijama i neprijateljskim ambijentima dok je postajao najbolji teniser svih vremena. Sada je bilo previše, izazov je bio preveliki. Nije pobjeda Alkaraza samo poraz velikog šampiona od strane prirode, jer je 16 godina mlađi momak dobio. U pitanju je poraz od Karlosa, njegove mladosti, moći."

I oni su primijetili sramotu britanske publike i provokacije... "Bio je ovo meč u kom je Đoković igra protiv 15.000 ljudi na jednom od najpoznatijih stadiona na svetu pred brojnim poznatim ličnostima. Većina njih zdušno je bodrila njegovog protivnika i radovala se svakom poenu koji Novak izgubi. Bio je to meč Đokovića protiv ostatka svijeta, nešto sa čim se i ranije suočavao. Ovog puta je svijet, sa briljantnim Alkarazom, uspio da ga baci na koljena i da vjerovatno proglasi kraj jedne ere i dominacije Đokovića."

Da je Srbin dobio meč na londonskoj travi ispisao bi nove stranice istorije. "Nije ovdje izgubio samo finale, izgubio je šansu da se izjednači po broju osvojenih Vimbldona sa Rodžerom Federerom i da dođe do 24. grend slem titule i izjednači se sa Markaret Kort. Propustio je priliku da osvoji kalendarski slem i da uradi nešto što niko nije više od 50 godina. Takva prilika mu se vjerovatno nikada više neće ukazati. Sada je došlo vrijeme Alkaraza koji je u svoje vitrine pored US opena dodao i Vimbldon. Imaće Novak priliku da upotpuni kolekciju slemova dodatno, ima 23 do sada."

Meč je trajao skoro pet sati. "Ispratio je Federera u penziju, Nadal je povrijeđen i taman kada je pomislio da će im dodatno pobjeći po broju slemova otkrio je da njegov napadač na tron nije više samo napadač, već ozbiljna prepreka. Igrao je drugo najduže finale Vimbldona, finale u kom smo gledali gem od 26 minuta. Novak je uvijek bio igrač koji je prkosio vremenu, ali kada je meč ušao u peti set moglo je da se vidi da ga godine stižu. Prestao je da trči, nije se trudio ni da proba da stigne neke Karlosove drop-šotove, a on je sve češće izlazio na mrežu. Gledati Alkaraza bilo je kao da gledaš Majka Tajsona, mladića koji je više od dječaka i koji shvata da ima moć i snagu i koji polako uči kako sve to da kontroliše. Vidjelo se to po nekim Novakovim reakcijama kada je jednostavno izgledao nemoćno."

Nevjerovatno je i da su konstatovali da "ljudi zbog Novaka ne bi kupovali karte"... "Đoković je dobio aplauze za neke od vinera, ali je Aklaraz nova superzvezda tenisa i ima nešto u svojoj igri što Novak nikada nije imao. Novak je takmičar, genije, ali nije spektakularan kao Španac. Srbin nikada nije rasprodavao stadione. Držao se koliko je mogao, ali je Alkaraz bio bolji. Kada je uspijevao da ga prođe na mreži i da pošalje 'bombe' praćene urlicima, ali se nije znalo da li je to urlik za uspjeh ili znak umora. Obično je značilo oba. Za to vrijeme je Karlos, prilikom dobijenih poena dizao pesnicu u vazduh i okretao se ka publici u stilu Tajgera Vudsa. Spomenuli smo Tajsona i Tajgera u Americi bi Alkaraza zvali fenomen."

Objasnio je Holt i kako je on vidio meč. "Na Centralnom terenu je Novak, najbolji teniser svih vremena, izgledao kao običan čovjek. Kao što izreka kaže, kralj je mrtav, živio kralj. U sportu se to brzo dešava i to se upravo dogodilo pred svima nama. Karlos ima sve u svojoj igri i uprkos tome djeluje kao da nije ni blizu maksimuma i to je zastrašujuće. Kada nauči kako da kontorliše svoju moć biće vjerovatno nezaustavljiv. Novaka je iscrpio Alkaraz, izgubio je taj-brejk, nešto što je rijetko gubio ove godine, bekhendi su ga izdali u tom gemu. Uspio je veliki šampion da se vrati, da dobije četvrti set i da izjednači, ali je brejk u trećem gemu petog seta bio znak da je Novak izgubio moć. Polomio je i reket tada, sve to je sa tribina gledao Endi Marej, posljednji čovjek koji ga je pobijedio na tom terenu, možda je i to bio loš znak za Novaka."

Za kraj je uporedio poraz Novaka od Mareja iz 2013. godine sa ovim od Alkaraza 10 godina kasnije. "Tadašnji poraz od Endija bila je najava njegovih pobjeda i titula. Ovaj poraz od Alkaraza je drugačiji. Oseća se da je ovo kraj Novakovog vremena na vrhu. Kao momenat kada smo gledali Novaka kako stari", zaključuje se u tekstu.

