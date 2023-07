NADAL ZVAO ALKARAZA PRED FINALE! Poželio sreću, grickao nokte, pa odmah čestitao što je pobijedio Novaka

Španski teniser Rafael Nadal je bio najveća podrška svom mladom zemljaku Karlosu Alkarazu pred finale Vimbldona.

Izvor: Profimedia/Oscar J Barroso/DPPI/LiveMedia

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je svoj prvi Vimbldon tako što je u finalu pobijedio Novaka Đokovića poslije pet setova (3:2). Na taj način, Karlitos je došao do drugog grend slema u karijeri i postao je jedan od najmlađih igrača koji su u tim godinama podizali najvažnije pehare. Interesantno, baš njegov zemljak Rafael Nadal pripada grupi odabranih koja je pre 20. godine osvajala grend slemove, pa ne čudi što je baš od njega stigla jedna od prvih čestitki.

Alkaraz je otkrio da je dobio "bezbroj poruka" i da je jedna od prvih stigla upravo od Rafaela Nadala, pošto se oglasio samo deset minuta pošto je mladi teniser iz Mursije pobijedio njegovog najvećeg rivala Novaka Đokovića. Reklo bi se da je bio nestrpljiviji nego ikada, pošto je znao i po nekoliko dana da kasni sa čestitkama Noletu...

"Zbog čije čestitke sam se najviše obradovao? Zbog Rafine, kada mi on čestitam osjećam se posebno uzbuđeno jer mi je idol. Takođe mi je čestitao i Fernando Alonso kome se divim. Iznenadio me je i Vil Smit, pa moj prijatelj Džimi Batler... Bilo je mnogo poruka zbog kojih sam bio uzbuđen. Ne bih želio da nekoga zaboravim, to su veliki sportisti, legende, umjetnici. Vidio sam i da mi je Sebastijan Jatra posvetio pjesmu. Sve to me je jako obradovalo", rekao je Karlos Alkarazi i potvrdio da mu je Rafa čestitao i lično, a ne samo javno na Instagramu.

"Nadal mi je poslao poruku. Prvo mi se javio da mi poželi sreću u finalu i to stvarno cijenim. Da neko poput njega, koji mi je idol iz djetinjstva i koji je to i dalje, meni šalje podršku i sreću, da me osnaži pred najvažniji trenutak života... Stvarno mu se divim", dodao je Karlos Alkaraz govoreći za "Marku" i poručio da mu je Rafa rekao da uživa u tim trenucima.

Podsjetimo, samo su Bjern Borg i Boris Beker bili mlađi kada su osvojili Vimbldon, što je dovoljan dokaz kakav je uspjeh napravio Alkaraz, posebno ako se uzme u obzir da Novak Đoković punih deset godina nije izgubio na Centralnom terenu.

BONUS VIDEO: