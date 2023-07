Novak je bio prosječan, nije najveći teniser! Skandal intervju Hrvata: Znam ga odmalena, nikad ne bih ni pomislio...

Da li je Novak Đoković veći od Rodžera Federera? Evo šta kaže poznati hrvatski teniser Ivan Ljubičić.

Izvor: MN PRESS

Legendarni hrvatski teniser Ivan Ljubičić govorio je za švajcarske medije i bio upitan tamo neizbježno pitanje - ko je najveći teniser svih vremena i da li Rodžer Federer to zaista može da bude ako Novak Đoković obara sve rekorde? Ljubičić se nasmijao, pošto je bio Federerov trener, pa odgovorio:

"Ne mogu da 'pobijedim' u ovoj temi. Možda ne mogu da budem ni objektivan. Ali za mene, najveći je onaj ko je imao najveći uticaj na svoj sport. Kada pričamo o najuspješnijem ikad, to će skoro sigurno biti Novak. Osvojio je najviše grend slem titula, bio je 'Broj 1' najduže vremena. Svi statistički brojevi su na njegovoj strani. Ali postoji razlika između najvećeg i najuspješnijeg", rekao je Hrvat.

"Majkl Džordan nije bio najuspješniji košarkaš, ali svi ga smatraju najvećim. Kako to? Zbog njegovog uticaja na sport. Što se mene tiče, to je Rodžer u tenisu. Svi to mogu da vide drugačije i ne moramo svi da se saglasimo po ovom pitanju. Rodžer je imao svoje velike momente, sada je Novakov red. Ali to ne baca sjenku na Rodžerovu karijeru. Uvijek ćemo pričati o 'velikoj trojci' i svi će imati svoje favorite i to je u redu", dodao je on.

Uz rečeno, ipak bi trebalo naglasiti da je Majkl Džordan prema mnogim kriterijuma i najuspješniji i najveći, jer nikad nije izgubio u finalu NBA lige (a igrao ih je čak šest), jer je i dalje rekorder sa deset osvojenih nagrada za najboljeg strijelca NBA lige, jer je predvodio tim koji je imao skor 72-10... I još mnogo drugo.

"NIKAD NE BIH POMISLIO DA ĆE NOVAK TO DA URADI"

Ljubičić je bio upitan i za to šta ga najviše impresionira kod Đokovića?

"Njegova odlučnost, njegova motivacija, vatra u očima... Njegova tvrdoglavost da uvijek želi više. A sada ga hrani negativna energija. Konstantno traži balans, svakodnevno. To možete da osjetite, da vidite. U jednom trenutku želi da osjeti ljubav ljudi i traži je, u drugom mu je potrebna mržnja i traži je. Uvijek traži načine da se stimuliše.Ali budimo iskreni - nikad ne bih pomislio da može da osvoji 23 grend slem titule. Nikad u životu. "

Zašto?

"Kao junior, došao je na akademiju sa Rikardom Pjatijem, a tamo sam bio i ja. Trenirali smo zajedno mjesecima. Naravno da ste mogli da vidite da ima talenat, bio je pokretan i vrlo okretan. Ali na tehničkom nivou, bio je prosječan. Njegov bekhend je bio dobar, njegov forhend je bio problematičan, njegov servis je i dalje imao veliki prostor za napredak... Nikad ne bih pomislio u to vrijeme da će postati najuspješniji. To je veoma impresivno", dodao je Ljubičić.

Ipak, Novak je pokazao i Ljubičiću i cijelom svijetu da griješe i postao je ne samo najuspješniji, već i najveći teniser svih vremena.