Srđan Đoković najavio kraj Novakove karijere! Otkrio kada će se Nole povući

Srđan Đoković najavio je kraj karijere svog sina Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

Srđan Đoković najavio je kraj karijere Novaka Đokovića. Otac najboljeg tenisera svih vremena smatra da je Nole već trebalo da ode u penziju i da je samo njegova želja presudila da se i dalje bavi sportom koji voli. Izvjesno je da se kraj bliži...

Kada bi moglo da se dogodi? Uskoro...

"Da neki mladi, drugi zauzmu svoje mjesto, pa da on polako... Ne da je kraj, ali za jedno godinu i po dana... Moja je želja kao oca, odnosno ja sam mislio da odavno treba da prestane da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu i fizički i psihički. Jer on od života ima i dalje vrlo malo jer je on maksimalno posvećen ovom poslu, evo već 30 godina i ne odustaje od toga ni makac", rekao je Srđan Đoković za "Sportal".

Na pitanje u vezi sa krajem karijere Novak često odgovara. Tako je bilo i na Vimbldonu.

"Imam najveće ambicije, možda neki smatraju da je titula u Parizu bila olakšanje, ali pritisak i dalje postoji. Ježim se, osjećam leptiriće u stomaku kada izlazim na teren, svaki put kao da je prvi meč. Slemovi su planina koju možeš da osjetiš i ne može da se poredi ni sa čim. Potrebna je nevjeverovatna posvećenost", rekao je Novak.

Slično pitanje dobio je i na Rolan Garosu.

"Neću da lažem da nisam pomišljao o povlačenju i kako bi to izgledalo, ali još imam benzina u sebi. Vidjećemo koliko će to trajati, nemam nikakav datum i dosta zavisi od fizičkog stanja. Tijelo mi se ranije brže oporavljalo i to je glavna razlika, sada imam više bolova i na nedjeljnom nivou se nešto dešava. Ne gledam godine kao odlučujući faktor, već gledam svoje stanje i hoću da uživam", zaključio je Đoković.

Novak je u karijeri osvojio 23 grend slema i napašće i 24. na US openu. Neće igrati u Torontu, već će se u Sinsinatiju pripremati za posljednji grend slem sezone. Podsjetimo, Rafael Nadal je najavio da će mu sljedeća godina biti posljednja u karijeri...

