SULUDO: BI-BI-SI SE IZVINJAVAO ZBOG NOVAKA! Britanci ih napali zbog lijepih riječi o Srbinu, morali da se pravdaju

Britanski Javni servis Bi-Bi-Si (BBC) morao je da objavi obrazloženje zbog meča Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza u kome je njihov komentator "blago bio na strani Srbina".

Izvor: Profimedia

Prošlo je dvije nedjelje otkako je Novak Đoković izgubio u finalu Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza, međutim ova tema je i dalje veoma aktuelna u Velikoj Britaniji. Tako se sada Javni servis Bi-Bi-Si (BBC) izvinio svim svojim gledaocima zbog načina na koji je komentator Endrju Kasl prenosio meč, odnosno stigle su brojne kritike gledalaca i novinara da je bio ostrašćen i da je, vjerovali ili ne, bio sve vrijeme na strani Novaka Đokovića.

Navodno, Kesl je u toku meča "previše hvalio Novaka Đokovića" i, kažu oni, nedvosmisleno bio na njegovoj strani, pa su navijači redom slali mejlove i kontaktirali Bi-Bi-Si, dok je burno reagovala i "stručna javnost". Britanski tabloid "Dejli Mejl" je tako otvoreno napao Endrjua Kasla i pitao se kako je moguće da je dobio povjerenje da komentariše tako važan susret, pa je i Javni servis na kraju morao da reaguje i preispita sve. Utvrdili su da je propusta ipak bilo i da postoje osnovi da upute izvinjenje, da bi potom opravdali i šta se zaista desilo.

"Dobili smo brojne primjedbe ljudi koji su istakli da je naš komentator favorizovao Novaka Đokovića i opravdao je njegovo ponašanje nakon što je razbio reket na mreži", piše u saopštenju televizije i dodaje se da to zapravo nije bila namjera komentatora Endrjua Kesla, koji je osudio takvo ponašanje: "Zapravo, Endrju Kesl je naglasio Novakov bijes i frustraciju kao razumljivu u krucijalnom poenu meča, dok je takođe istakao da je takvo ponašanje pogrešno i da je Đoković ispravno dobio kaznu zbog toga. Takođe, naš komentator je rekao da je takvo ponašanje opasno, poredeći to sa diskvalifikacijom sa US Opena 2020. godine".

Takođe, dodaje se je komentator Bi-Bi-Sija tokom susreta "hvalio obojicu igrača", pa je tako zamjerka bila što se više puta tokom susreta isticalo da se radi o "mladom Špancu", dok je recimo novinarka "Dejli Mejla" zašto onda za Đokovića sa druge strane nismo imali recipročan opis "stari Srbin".

U svakom slučaju, sumnjamo da su slične zamjerke stizale kada je Rodžer Federer igrao finala Vimbldona protiv Novaka Đokovića kada ne samo da su mediji bili na strani Švajcarca, nego i publika, mediji... U takvom jednoumlju nije bilo problema. Podsjetimo, tokom samog turnira Novak Đoković je konstantno bio kritikovan u britanskoj javnosti i zbog sitnica, dok je slomljeni reket digao toliku buru da je Srbin čak i novčano kažnjen.